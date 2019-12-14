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Bayburt’ta Zehra Erdemir cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

Bayburt’ta önceki gün 1 çocuk annesi Zehra Erdemir’in bıçakla boğazının kesilerek öldürülmesi ve Süleyman Alan’ın kalbinden bıçaklanarak yaralanması olayının zanlısı Recai Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt’ta önceki gün 1 çocuk annesi Zehra Erdemir’in bıçakla boğazının kesilerek öldürülmesi ve Süleyman Alan’ın kalbinden bıçaklanarak yaralanması olayının zanlısı Recai Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetten 1 gün önce ise zanlının Zehra ve Süleyman’ın yolda önünü keserek kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
12 Aralık 2019 günü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir’i (40) bıçaklayarak öldüren, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda çalışan Süleyman Alan’ı ise ağır yaralayan Recai Çetin (34) tutuklandı. Olay, önceki gün sabah, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’ndeki KETEM’de meydana geldi. KETEM’de temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi dul kadın Zehra Erdemir, kendisini bir süredir rahatsız eden Recai Çetin’in (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen Zehra Erdemir, Bayburt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Saldırgan Recai Çetin daha sonra üniversiteye geçerek burada temizlik çalışanı Süleyman Alan’ı da kalbinden bıçakladı. Süleyman Alan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alan’ın Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.
Kaçmaya çalışan saldırgan, üniversite güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Bugün adliyeye sevk edilen zanlı Recai Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Cinayetten 1 gün önce zanlının Zehra ve Süleyman’ın önünü kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı”
Cinayetten 1 gün önce 11 Aralık 2019 günü saat 08. 50 sıralarında zanlının Zehra ve Süleyman’ın önünü kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde zanlı Recai Çetin’in Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda aracına yakıt aldığı sırada karşı istikametten Zehra ve biraz ötesinde de Süleyman’ın yürüdüğü görülüyor. Zehra Erdemir’i fark eden Recai Çetin, kadının yolunu keserek tartışmaya başlıyor. Bu sırada görüntüye Süleyman Alan’da giriyor. Tartışma bir süre sonra Recai Çetin ile Süleyman Alan arasında kavgaya dönüşüyor.
Öte yandan Recai Çetin’in, aşık olduğu Zehra Erdemir’in Süleyman Alan ile evlilik hazırlığında olduğunu öğrendiği, bu yüzden tartıştıkları öğrenildi.

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