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Bayburt'taki FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:57 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 10'u tutuklu 31 rütbeli askerin yargılanmasına devam edildi

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada 10'u tutuklu 31 rütbeli askerin yargılanmasına devam edildi.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya aralarında eski 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı Bayburt Kışla Komutanı yarbay Ahmet Ergüden'in de bulunduğu 10'u tutuklu 31 sanıkla avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısının mütalaasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep ettiği tutuklu sanıklar Ergüden, Altan Demirbaş, Cihat Aksu, Ali Demir, Mehmet Gümüş, Serdar Teke, Mehmet Yaşar Arıkan, Cem Erkut Döner, Selahattin Karabay ve Önder Taş ile 21 tutuksuz sanığın avukatları savunma yaptı.

Sanık avukatları, suçlamaları reddederek müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaasına karşı taraf avukatlarının savunmasının ardından duruşmayı yarına bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi davası Bayburt

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