Bayburt'un Demirözü ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Arslan Gürer kazandı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Arslan Gürer kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Arslan Gürer 712, MHP adayı Hicabi Kurtulmuş 192, Saadet Partisi adayı Hasip Niyazioğulları 15 oy aldı.

-Gürer'in özgeçmişi-

Arslan Gürer, 1986 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. Ön lisans eğitimini Bayburt Üniversitesinde tamamlayan Gürer, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde eğitimine devam ediyor.

2008 yılında AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevi ile siyasete giren Gürer, Gençlik Kolları Başkanlığı, Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı ve AK Parti Demirözü İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Esnaf olan ve profesyonel tarım işiyle de uğraşan Gürer, evli ve üç çocuk babasıdır.

