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Baykal'dan ilk ziyaret, CHP Antalya İl Başkanlığı'na

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaptı.

Baykal'dan ilk ziyaret, CHP Antalya İl Başkanlığı'na

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk ziyaretini CHP İl Başkanlığı'na yaptı.
Ankara'daki tedavisi bittikten sonra geçen hafta Antalya'ya dönen CHP Milletvekili Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal'ın evinden ilk kez dışarı çıktı. Baykal, ilk ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na yaptı. Muratpaşa Belediyesi'ne ait araçla tekerlekli sandalye ile parti binasına gelen Baykal'a, kızı da eşlik etti. Partilileri selamlayan Baykal, yeniden örgütüyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'a, Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden kazandırdığı için adını tarihe yazdırdığını söyleyen Baykal, partililerle tek tek ilgilendi. Ziyarette CHP il örgütü yöneticileri, İl Başkanı Ahmet Kumbul, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru da hazır bulundu.
Deniz Baykal, bugünkü ikinci ziyaretini Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yapacak.

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