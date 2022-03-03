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Haluk Bayraktar'dan Zelenskiy paylaşımı: İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım

03.03.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ordusu tarafından da kullanılan Bayraktar TB2 SİHA'ları üreten Baykar Savunma’nın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Bayraktar paylaşımında "İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım..." ifadelerini kullandı.

Haluk Bayraktar'dan Zelenskiy paylaşımı: İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım

Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar Ukrayna ordusu tarafından Rus ordusuna karşı aktif olarak kullanılıyor. TB2'lerin sahadaki başarısı dünya genelinde de konuşulurken, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

MESAJINI TÜRKÇE VE UKRAYNACA PAYLAŞTI

Haluk Bayraktar, Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna'ya desteklerini sosyal medya hesaplarından yazmaya devam ediyor. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zelenskiy ile olan fotoğrafını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

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"İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım... Zafer haksızca işgale karşı ülkesini savunan yürekli insanlarla olsun"

Bayraktar mesajını Ukraynaca dilinde de paylaşarak Zelenskiy'i etiketledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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