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Baykar’dan Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) görselleri paylaşımı

20.07.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı.

Baykar’dan Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) görselleri paylaşımı

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerine yer verildi.

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Baykar, 17 Temmuz'da, içinde MİUS'a ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu bir video paylaşarak, "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin." ifadelerini kullanmıştı.

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da 17 Temmuz'da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu videoyu paylaşarak, "Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, yine ilk günkü heyecanla başlamak derim... #MilliTeknolojiHamlesi" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

AA

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