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Baykuş yavruları büyüyünce aspiratör borusundaki yuvada sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

Sivas'ta, büyüyüp irileştikleri için boruda sıkışan 4 baykuş yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde aspiratör borusundaki yuvalarına sığamadıkları için sıkışan 4 baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yanlızbağlar Mahallesi Sivas Caddesi'nde Recep Koçer'e ait evin dış cephesinde bulunan aspiratör borusu çevresinde baykuşun dolandığını görenler, boruyu kontrol ettiklerinde buraya yapılan yuvada 4 baykuş yavrusunun sıkıştığını tespit etti.

Durumu haber alan itfaiye ekipleri, büyüyüp geliştikleri için yuvada sıkışan baykuşları kurtarmak için boruyu kesti.

İçinde 4 yavruyla itfaiye amirliğine götürülen boru, belediyenin veteriner hekimi Deniz Aydın'ın kontrolünde ortadan kesilip baykuşlar çıkarıldı.

İtfaiyeci Kenan Şimşek AA muhabirine, özenli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Veteriner hekime bilgi verdik ve itinalı olarak boruyu kestik. Yavrular büyüdüğü için boru içerisinde sıkışmış. 4 yavruyu da sağ. Vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde yavru kuşlar hayatta." dedi.

Baykuş yavruları ilçeye gelen Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Baykuş Sivas Suşehri

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