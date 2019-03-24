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Bayrağını alan Yenikapı Mitingi'ne koştu! Alana böyle geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın Büyük İstanbul Mitingi için Yenikapı'ya gelen yüzlerce vatandaş meydanı doldurdu. Girişlerin saat 11.00'de başladığı alanda vatandaşlar 3 ayrı noktadan tek tek aranarak içeri alındı. Miting için sabah erken saatlerden itibaren Yenikapı'ya giden vatandaşlar, girişlerin başlamasıyla koşarak mitingin yapılacağı platformun önünde yerini aldı. Alanda çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi hazır bekletildi.

Öte yandan Yenikapı ve çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Belli bölgelere güvenlik önlemleri gerekçesi ile TOMA ve zırhlı araçlara konuşlandırıldı. İşte detaylar...

Yenikapı bayraklarla kırmızıya boyandı

'Sağduyunun Birlikteliği' sloganıyla düzenlenen buluşma için İstanbul'un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar, Yenikapı Meydanı'nda toplandı.
Meydana 16 metre yüksekliğinde 145 metre genişliğindeki sahneye iki led ekran, 18 ses kulesi kuruldu. Alanda 12 dev ekran bulunurken, alan ve çevresinde yaklaşık 5 bin civarında polis görevlendirildi.
Alanda dört ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı ve 18 bin metre bariyer de yer alırken, meydanın farklı yerlerine, vatandaşın istifade etmesi için içme suyu bırakıldı.
Meydanın birçok yerine ise Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dev posterleri asıldı. Sahnede bulunan Erdoğan ve Bahçeli'nin tokalaştığı fotoğraf karelerinin üzerine de "İstanbul ehline emanet" ve "İstanbul bizim için bir aşk hikayesi" yazıldı.
Yerli ve yabancı basın mensupları için tribün oluşturulurken, vatandaşların etkinliği izleyebilmesi için meydanın farklı yerlerine onlarca ses kulesi ve ekran yerleştirildi.
Miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer aldı.

MİTİNGDE İLK YAŞANDI

MİTİNGDE İLK YAŞANDI
Binlerce polisin görev aldığı mitingde bir ilk de yaşandı. Devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen bekçiler de 31 Mart yerel seçimler öncesi düzenlenen ‘Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi’nde görev aldı.

ERTUĞRUL GAZİ KIYAFETİYLE GELDİ

ERTUĞRUL GAZİ KIYAFETİYLE GELDİ
Miting alanına Ertuğrul Gazi kıyafetiyle gelen Yasin Ermurat ilgi odağı oldu. Ermurat, "Kapalıçarşı'da esnafım. Bu kostümlerin imalatını yapıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Üsküdar ilçe teşkilatında görevliyim. Cumhur İttifakını desteklemeye geldik" şeklinde konuştu. (AA-İHA-DHA)
İşte miting alanından bazı kareler...
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Yenikapı mitingi istanbul cumhur ittifakı

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Okuyucu Yorumları 91 yorum
ey gidi devlet bahcelı 7 haziran secım oncesı yenıkapı mıtıngine gelmek ıcın o kadar ol yürüdük marmarayı kapatan bu zihniyetle şimdi el ele kol kolasın sana hakkım helal olmasın
Allah akıl fikir versin ülke sıfırlanmış millet sebze kuyruğuna girmiş hala bunlara inanan var
diziden çok etkilenmiş arkadaş
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