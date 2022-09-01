Bayraktar İHA'ya bir müşteri daha! Satın almak için harekete geçtiler

Balkan ülkesi Romanya, Türkiye'den 18 Bayraktar insansız hava aracı (İHA) satın almayı planlıyor.

Romanya basınında çıkan haberde, Romanya Savunma Bakanlığının parlamentodan 18 Bayraktar insansız hava aracı satın alımı için talepte bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 300 milyon avroyu bulan bir satın alma olduğu için parlamentonun onayı gerektiği vurgulanan haberde, onay verilmesi halinde iki ülke arasında görüşmelere başlanacağı aktarıldı.

Haberde Bayraktar insansız hava aracının Ukrayna savaşında "efsane" haline geldiği de ifade edildi.

300 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Bu arada, Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da 18 Bayraktar insansız hava aracının değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğuna, bunun yanında lojistik destek paketi, özel eğitim ve eğitim ekipmanı da alınacağına dikkat çekildi.

Savunma Bakanlığı tarafından Romanya Parlamentosuna verilen talep dilekçesinde, Bayraktar TB2 insansız uçak sistemlerinin satın alınmasıyla, NATO savunma planlama sürecinde Romanya'ya verilen yetenek hedeflerinin uygulanmasının amaçlandığı, programın Romanya ordusunun 2040 yılına kadar dönüştürülmesine ilişkin hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunacağı ifade edildi. (AA)

