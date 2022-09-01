HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayraktar İHA'ya bir müşteri daha! Satın almak için harekete geçtiler

Bayraktar İHA'ya bir müşteri daha! Satın almak için harekete geçtiler

01.09.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli ve milli ürettiği insansız hava araçlarına (İHA) bir müşteri daha çıktı. Başta Türkiye olmak üzere, Ukrayna, Azerbaycan ve Libya gibi ülkelerde kullanılan Türk yapımı insansız araçları Romanya'nın radarına girdi. Romanya basınında çıkan habere göre, Romanya'nın, Türkiye'den 18 Bayraktar insansız hava aracı satın almayı planlandığı iddia edildi.

Bayraktar İHA'ya bir müşteri daha! Satın almak için harekete geçtiler

Balkan ülkesi Romanya, Türkiye'den 18 Bayraktar insansız hava aracı (İHA) satın almayı planlıyor.

Romanya basınında çıkan haberde, Romanya Savunma Bakanlığının parlamentodan 18 Bayraktar insansız hava aracı satın alımı için talepte bulunduğu belirtildi.

Yaklaşık 300 milyon avroyu bulan bir satın alma olduğu için parlamentonun onayı gerektiği vurgulanan haberde, onay verilmesi halinde iki ülke arasında görüşmelere başlanacağı aktarıldı.

Haberde Bayraktar insansız hava aracının Ukrayna savaşında "efsane" haline geldiği de ifade edildi.

xw

300 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Bu arada, Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da 18 Bayraktar insansız hava aracının değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğuna, bunun yanında lojistik destek paketi, özel eğitim ve eğitim ekipmanı da alınacağına dikkat çekildi.

Savunma Bakanlığı tarafından Romanya Parlamentosuna verilen talep dilekçesinde, Bayraktar TB2 insansız uçak sistemlerinin satın alınmasıyla, NATO savunma planlama sürecinde Romanya'ya verilen yetenek hedeflerinin uygulanmasının amaçlandığı, programın Romanya ordusunun 2040 yılına kadar dönüştürülmesine ilişkin hedeflerine ulaşmasına da katkıda bulunacağı ifade edildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunanistan’ın tepkisi sonrası NATO 30 Ağustos paylaşımını silmişti! Yeniden yayınladılar: İşte o paylaşımYunanistan’ın tepkisi sonrası NATO 30 Ağustos paylaşımını silmişti! Yeniden yayınladılar: İşte o paylaşım
"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!"Hiçbir yerde yok" Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar!
İzmir'de peş peşe korkutan depremler!İzmir'de peş peşe korkutan depremler!
Anahtar Kelimeler:
Romanya İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Akaryakıta 3'lü indirim yolda

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

Emekli promosyonunda yeni adım! Bankalar duyurdu: Süre değişti

İnternetteki reklamı görünce aldı, kargo gelince şok oldu

İnternetteki reklamı görünce aldı, kargo gelince şok oldu

Erdoğan'dan sert mesaj! "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz"

Erdoğan'dan sert mesaj! "Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz"

Aracın tavanına düşen eşek, ölümüne neden oldu

Aracın tavanına düşen eşek, ölümüne neden oldu

Beykoz'a giriş çıkışlar kapalı mı? Belediyeden flaş açıklama

Beykoz'a giriş çıkışlar kapalı mı? Belediyeden flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

İtiraf edin! Tam olarak hangisinin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.