Bayram ayın kaçında, bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? İşte bayram takvimi

2022 Kurban Bayramı tatili için geri sayım sürmeye devam ediyor. Bu yıl Temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili internet üzerinden araştırmalar sürmeye devam ediyor. Hem tatil planı yapacak hem de dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı öncesinde, bayram tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bu yıl Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Eğer bayram tatilinde bir değişiklik olmazsa tatil 4 gün olacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağıyla ilgili sorgular internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. Bayram tatilinin 9 gün olacağıyla ilgili henüz bir net açıklama hükümet tarafından yapılmadı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı, normal şartlarda 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Fakat hükümet eğer 13-14 Temmuz iş günlerini tatil ilan ederse, 15 Temmuz'un Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili olmasıyla sebebiyle bayram bir sonraki hafta sonu ile bağlanmış olacak.

8 Temmuz 2022 Cuma Kurban Bayramı arifesi (Yarım gün)

9 Temmuz 2022 Cumartesi Kurban Bayramı 1. günü (Resmi tatil)

10 Temmuz 2022 Pazar Kurban Bayramı 2. günü (Resmi tatil)

11 Temmuz 2022 Pazartesi Kurban Bayramı 3. günü (Resmi tatil)

12 Temmuz 2022 Salı Kurban Bayramı 4. Günü (Resmi tatil)

13 Temmuz 2022 Çarşamba iş günü (İş günü)

14 Temmuz 2022 Perşembe iş günü (İş günü)

15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü (Resmi tatil)

16 Temmuz 2022 Cumartesi hafta sonu tatili

17 Temmuz 2022 Pazar hafta sonu tatili



