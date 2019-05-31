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Bayram iznine gelen teğmen motosiklet kazasında ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 14:01 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bayram iznine gelen bir teğmen, kullandığı motosikletin bir otomobille çarpışması sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza Bursa-Ankara karayolu Kalburt Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Bayram iznine gelen teğmen motosiklet kazasında ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bayram iznine gelen bir teğmen, kullandığı motosikletin bir otomobille çarpışması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza Bursa-Ankara karayolu Kalburt Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan teğmen Abdullah S. (25) yönetimindeki 16 KML 86 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Faruk B.(55) idaresindeki 16 KAC 37 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda motosiklet sürücüsü Abdullah S. yaralanırken, motosiklette ağır maddi hasar meydana geldi. Yaralanan teğmen, olay yerine gönderilen sağlık ekibinin ilk müdahalelerinin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Bayram iznine gelen teğmen motosiklet kazasında ölümden döndü

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