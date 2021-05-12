Bayram namazı saat kaçta? Bayram hilali görüldü mü? Şevval hilali ne zaman görülür?

İslam’ın 5 temel şartlarından olan oruç ibadeti, Ramazan ayında tutuldu. Ramazan, hilal ile başlıyor, şevval hilali ile bitiyor. Ramazan’ın bitmesiyle birlikte bayramın ilk günü bayram namazı eda ediliyor. Ancak koronavirüs salgınını yaşadığımız bu dönemlerde bayram namazları da eskisi gibi olmayacak.

KAMERİ AYLAR NASIL HESAPLANIR?

Bir rivayette Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Biz ümmî bir toplumuz; hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay, ya 29 ya 30 gündür." (Buhârî, Savm, 13; Müslim, Sıyâm, 15; Ebû Dâvûd, Savm, 4) buyurarak, kamerî aybaşlarının belirlenmesinde hesap yöntemine de başvurulabileceğine işaret etmiş olmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (En'âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) ifade edilmektedir.

HİLAL NASIL HESAPLANIR?

Buna göre Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kamerî aybaşlarının belirlenmesi ile ilgili çıplak gözle görmeyi, başvurulacak yegâne yöntem olduğu için değil, belki o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Hilali gözlemlemenin amacı Ramazan ayının girip girmediğini belirlemektir. Bu sebeple, hilali çıplak gözle görme dışında, bizi bu amaca ulaştıracak başka yöntemlerden yararlanmak da mümkündür. Bugün, insanoğlunun ulaştığı teknolojik gelişmişlik, ayın hareketleri konusunda en ince ayrıntıyı bile izleme imkânı sunmaktadır. Artık ince astronomik hesaplar yoluyla, gelecek birkaç yıllık namaz vakitlerini gösteren takvimleri hazırlama imkânı bile doğmuştur. Dolayısıyla kamerî ayların başlangıçlarını hesap yöntemiyle belirlemek meşrudur.