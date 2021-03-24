HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayram Şenocak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bayram Şenocak AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Bayram Şenocak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bayram Şenocak AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

24.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında MKYK listesi açıklandı. Listede 75 isim yer aldı. AK Parti'nin MKYK listesinde yer alan AK Parti üyelerinden birisi de Bayram Şenocak oldu. MKYK listesinin açıklanması ile vatandaşlar Bayram Şenocak'ı araştırmaya başladı. Peki Bayram Şenocak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bayram Şenocak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bayram Şenocak AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir açıklama yaptı ve 75 kişilik MKYK listesi oluşturacağını söyledi. Kongre sonrasında 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. Listedeki üyelerden biri ise Bayram Şenocak.

BAYRAM ŞENOCAK KİMDİR?

Bayram Şenocak, 1978 senesinde Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. 2001 senesinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Bayram Şenocak, yine İstanbul Üniversitesi'nin işletme bölümünde yüksel lisans eğitimini tamamladı ve 2003 senesinde askerlik görevini yerine getirdikten sonra çalışma hayatına başladı.

Bayram Şenocak, 2003 yılından itibaren birçok şirkette üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

2004-2010 yılları arasında MÜSİAD Genel Merkezde Sektör Kurullarında yönetici olarak çalışmalarda bulunan Şenocak, 2017 yılından bu yana MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve sektör kurulları komisyon başkanı olarak görev yaptı.

Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Güngören Gençlik Kollarında başlayan Bayram Şenocak, 2003-2004 yılları arasında Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014 yılları arasında da Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

2014 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 9 Şubat 2018 tarihinde Genel Merkez tarafından AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak atanan Bayram Şenocak, 6 Mayıs 2018 tarihindeki 6. Olağan İl Kongresinde bu göreve seçildi.

Bayram Şenocak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi: 'Yapma' dedim, kızımı öldürmekle tehdit ettiDövülerek öldürülen Alperen'in annesi: 'Yapma' dedim, kızımı öldürmekle tehdit etti
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Tuba Vural Çokal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuba Vural Çokal AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Tuba Vural Çokal AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi: 'Yapma' dedim, kızımı öldürmekle tehdit etti

Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi: 'Yapma' dedim, kızımı öldürmekle tehdit etti

Tahir Akyürek kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi…

Tahir Akyürek kimdir?

Behiye Eker kimdir, kaç yaşında ve nereli? Behiye Eker AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Behiye Eker AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Burhan Kayatürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burhan Kayatürk AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Burhan Kayatürk AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Belgin Uygur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Belgin Uygur AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Belgin Uygur AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.