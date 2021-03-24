Bayram Şenocak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bayram Şenocak AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir açıklama yaptı ve 75 kişilik MKYK listesi oluşturacağını söyledi. Kongre sonrasında 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. Listedeki üyelerden biri ise Bayram Şenocak.

BAYRAM ŞENOCAK KİMDİR?

Bayram Şenocak, 1978 senesinde Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. 2001 senesinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Bayram Şenocak, yine İstanbul Üniversitesi'nin işletme bölümünde yüksel lisans eğitimini tamamladı ve 2003 senesinde askerlik görevini yerine getirdikten sonra çalışma hayatına başladı.

Bayram Şenocak, 2003 yılından itibaren birçok şirkette üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

2004-2010 yılları arasında MÜSİAD Genel Merkezde Sektör Kurullarında yönetici olarak çalışmalarda bulunan Şenocak, 2017 yılından bu yana MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve sektör kurulları komisyon başkanı olarak görev yaptı.

Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Güngören Gençlik Kollarında başlayan Bayram Şenocak, 2003-2004 yılları arasında Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014 yılları arasında da Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

2014 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 9 Şubat 2018 tarihinde Genel Merkez tarafından AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak atanan Bayram Şenocak, 6 Mayıs 2018 tarihindeki 6. Olağan İl Kongresinde bu göreve seçildi.

Bayram Şenocak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

