Bayram tatili başladı! Trafikte büyük yoğunluk!

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanların, TEM otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu yoğunluk gece saatlerinde de devam etti. Araçlar zaman zaman Bekirdere rampası geçişinde adım adım ilerledi. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor. Karayolunda yaşanan trafik deniz ve havaya da sıçradı.

FERİBOTLAR KALKIŞ SAATİNİ BEKLEMİYOR

Bayram tatili için mesai bitiminde yola çıkan ve Marmara ile Ege Bölgesi'ndeki kentlere ulaşmak için Çanakkale, Eceabat, Gelibolu ile Lapseki'deki iskelelerini kullananlar zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu. Lapseki iskelesinde 3 kilometreye ulaşan kuyrukta bekleyenler seyyar satıcılardan simit ve su aldı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile kuyruğu görüntüledi. Yaşanan kısmi yoğunluk dikkate alınarak, dolan feribotlar kalkış saati gözetilmeden hareket ediyor.

Havayoluyla tatile gidecek vatandaşlar havaalanlarına akın etti. Atatürk Havalimanı başta olmak üzere birçok havalanında yoğunluk yaşanıyor.

Ajanslar

