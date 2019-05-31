Bayram tatili boyunca İBB Kütüphaneleri açık olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Taksim Atatürk Kitaplığı’nda öğrencilerle sahurda bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Baraçlı, bayram tatili boyunca kütüphanelerin 7/24 hizmet vereceğinin müjdesini verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince öğrencilere yönelik bir sahur programı düzenlendi. Taksim Atatürk Kitaplığı Bahçesinde düzenlenen sahur programına İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Hüseyin Tok, daire müdürleri ve kütüphanede ders çalışan çok sayıda öğrenci katıldı.

Gençlere vizyon proje üretme gayreti içerisinde olduklarını anlatan Baraçlı, “Tüm kütüphanelerde çalışmalarımız olacak. Bayramın 9 günü buranın açık olması, sizleri de bizleri de heyecanlandırıyor. Çünkü Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerde hem gençlerle beraber olmayı aynı zamanda gençlerin vizyonun açacak projeleri çalışma gayreti içerisindeyiz” dedi.

"Bayram tatili süresince kütüphaneler 24 saat açık olacak"

Kütüphanelerin tatil olmaksızın açık olacağını aktaran Genel Sekreter Baraçlı, "Büyükşehir belediyesi olarak İstanbul’da hizmeti 24 saat devam ettiriyoruz. Bugün Atatürk Kitaplığında öğrenci arkadaşlarımızla beraber bazıları üniversiteye hazırlananlar, bazıları üniversitede okuyanlarla beraber bir sahur gecesini geçirdik. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini 24 saat devam ettirirken ki, bayram tatili süresince de hizmetlerimizi devam edecek. Amacımız gençlerimiz hem çalışırken hem de üniversiteye hazırlanırken onlara rahat bir ortam hazırlamak. Bunu da büyük bir hedef içerisinde gerçekleştiriyoruz. Tabi ki burada amaç hem iletişimi ve etkileşimi sağlamak, aynı zamanda onların problemlerini çözme gayrete içerisindeyiz" diye konuştu.