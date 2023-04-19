Bayram tatili ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor, ne zaman bitecek? İşte tarihler

Ramazan Bayramı ne zaman başlayacağı merak edildi. Oruçların tutulduğu ayın bitişinde Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Yarın arefe günü olması nedeniyle bayram tatili tarihleri araştırılıyor. İşte 2023 Ramazan Bayramı tatil tarihleri...
Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonu günlerine denk geliyor. Arefe gününün perşembe olmasıyla birlikte toplam 3,5 gün bayram yaşanacak. 24 Nisan 2023 Pazartesi okullar açılacak, çalışanlar da işe gidecek.
İslam takvimine göre, Ramazan ayının sonunda, Şevval ayının ilk günü kutlanan Ramazan Bayramı, bu sene Nisan ayının sonuna denk geliyor.
Ramazan Bayramı erefesi (20 Nisan 2023 Perşembe) yarım gün tatildir.
Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün
Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe, Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün
Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün
Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün