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Bayram tatili ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor, ne zaman bitecek? İşte tarihler

19.04.2023 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala tatil günlerinin 2023 yılında hangi günlere denk geldiği sorgulanmaya başladı. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Rahmet ve bereket ayı Ramazan, 3 gün sürecek bayramla uğurlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 bayram tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı. Peki, Bayram tatili ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor, ne zaman bitecek? İşte tarihler

Bayram tatili ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor, ne zaman bitecek? İşte tarihler

Ramazan Bayramı ne zaman başlayacağı merak edildi. Oruçların tutulduğu ayın bitişinde Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Yarın arefe günü olması nedeniyle bayram tatili tarihleri araştırılıyor. İşte 2023 Ramazan Bayramı tatil tarihleri...

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonu günlerine denk geliyor. Arefe gününün perşembe olmasıyla birlikte toplam 3,5 gün bayram yaşanacak. 24 Nisan 2023 Pazartesi okullar açılacak, çalışanlar da işe gidecek.

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İslam takvimine göre, Ramazan ayının sonunda, Şevval ayının ilk günü kutlanan Ramazan Bayramı, bu sene Nisan ayının sonuna denk geliyor.

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı erefesi (20 Nisan 2023 Perşembe) yarım gün tatildir.

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün
Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe, Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün
Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

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Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün
Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

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