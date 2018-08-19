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Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

OSMANİYE'den Bitlis'teki akrabalarının yanına Kurban Bayramı tatiline giden ailenin bulunduğu hafif ticari araç, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde takla atıp, şarampole devrildi.

Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- OSMANİYE'den Bitlis'teki akrabalarının yanına Kurban Bayramı tatiline giden ailenin bulunduğu hafif ticari araç, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Hilvan karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ailesiyle Osmaniye'den Bitlis'e akrabalarının yanına bayram tatiline giden Mehmet Çakmak yönetimindeki 80 FP 301 plakalı hafif ticari araç, Hilvan'ın Üçüzler Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü Mehmet Çakmak (41) ile eşi Camia Çakmak (39), çocukları Akil Çakmak (11), Asel Çakmak (8) ve Muhammed Çakmak (2) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Camia ile oğlu Muhammed Çakmak, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

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Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralıBayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3'ü çocuk, 5 yaralı

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