Bayram tatiline giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, bayram tatili için memleketlerine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin ağaca çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde D-100 yolu Hendek Beylice mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketi Kastamonu'ya giden Nuri Karahasan yönetimindeki 10 V 4419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada, Saadet Karahasan, kızı Yasemin İri ve torunu Sude İri yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 kişi, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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