HABER

Bayram tatlınız meyve ve kuru yemişler olsun

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı, tüketilen tatlı miktarı ve yoğun karbonhidratlı besinler nedeniyle özellikle diyabet hastaları için tehlike oluşturuyor.

Bayram tatlınız meyve ve kuru yemişler olsun

İZMİR, (DHA)- RAMAZAN Bayramı, tüketilen tatlı miktarı ve yoğun karbonhidratlı besinler nedeniyle özellikle diyabet hastaları için tehlike oluşturuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Taş Koçyiğit neredeyse her ailede bir diyabet, obezite, kalp ve tansiyon hastasının bulunduğuna dikkat çekti ve sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Koçyiğit, "Yakınlarınızın sağlığını düşünün ve bu bayram bir değişiklin yapın. Şerbetli yerine sütlü tatlı, tatlı yerine kuruyemiş ve meyve yiyin, ikram edin" dedi.
Bayram nedeniyle aile, dost ziyaretleri sırasında ikramların yoğun olduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Taş Koçyiğit, 30 günlük oruç tutma süresinden sonra tatlı tüketilebileceğini ancak tüketimin sınırlı tutulması gerektiğini söyledi. Koçyiğit, obezite, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması, kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığının giderek arttığını belirtti.
'TÜRKİYE OBEZİTE SIKLIĞINDA AVRUPA BİRİNCİSİ'
Koçyiğit, "Uluslararası Diyabet Federasyonunun (IDF) 2014 verilerine göre Türkiye'de diyabet görülme sıklığı yüzde 14,7. Yani yaklaşık her yüz kişiden 15'i tip 2 diyabetli. Diyabet dünyada ölüm nedenleri arasında 6'ncı sırada yer alıyor, ilk 5 sıradaki hastalığın 3'ünün de birincil sebebi. Bununla birlikte en vahim olan bilgi ise; diyabetli yetişkinlerin yaklaşık yarısı hastalığın farkında değil. 2010 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonucuna göre; Türk halkının yüzde 30.3 'ü obez ve obez bireylerin yüzde 70'inde karaciğer yağlanması var. Birçok kaynakta Türkiye'de her 4 kişiden 1'inde karaciğer yağlanması olduğu belirtiliyor. Ayrıca Türkiye bu obezite prevelansı ile Avrupa'da 1'inci sırada. Sağlık karnemiz bu durumdayken, bayram tatlısı konusunda dikkatli olmamız gerekir. Bir beslenme ve diyet uzmanı olarak şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları, tatlı yerine ise mevsim meyveleri, meyve kuruları ve kuruyemişleri öneririm. Hem lezzetli hem sağlıklı. Örneğin erik, kiraz, çilek, karpuz, şeftali meyveleri ile taze meyve tabakları hazırlayın. Hem renkleri ile hem de içerdikleri vitaminler ve mineraller ile canlılık katsın. Bu meyvelerin ne şekere, ne süse ihtiyacı var. Ceviz, fındık, badem gibi kavrulmamış kuru yemiş tabakları hazırlayın. Hem doygunluk versin, hem enerji. Hem kuru yemişlerin hem de kuru meyvelerin gücünden faydalanın. Kuru kayısı, kuru incir veya kuru hurmaların içerisine ceviz, fındık, badem koyup ister sade olarak isterseniz tüm yüzeylerine tarçın, kakao veya hindistan cevizi değecek şekilde karıştırarak farklı sunumlar hazırlayabilirsiniz" dedi.
'ŞEKER YERİNE MEYVE, BEYAZ UN YERİNE YULAF KULLANIN'
Diyetisyen Koçyiğit, şeker yerine meyve, beyaz un yerine yulaf unu, tam buğday unu kullanılarak kalorisi düşük tatlılar da yapılabileceğini de belirterek bazı tarifler önerdi: “Sütlü yulaf pudingi için, 1 su bardağı yarım yağlı süt ile 3 yemek kaşığı yulaf ununu kısık ateşte 4-5 dakika pişirin. Ateşten aldıktan sonra içerisine doğranmış 1 adet küçük boy olgunlaşmış muz, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı toz kakaoyu ilave edip 3 küçük kaseye bölüp soğumaya bırakın. Çikolatalı hurma keki için ise 6 adet orta boy hurmanın çekirdeklerini çıkartıp suda bekletin. Suda beklettiğiniz hurmalar yumuşadıktan sonra blenderdan geçirin. Ayrı bir kapta 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yarım yağlı süt, yarım paket kabartma tozu, 2 çay bardağı tam buğday unu, yarım çay bardağı zeytinyağı, 6 kare yüzde 80 kakao bitter çikolatayı ve blenderdan geçirdiğiniz hurmaları iyice karıştırıp önceden yağladığınız 8 adet muffin kalıbına döküp 180 derecede 25-30 dakika pişirebilirsiniz."

FOTOĞRAFLI

Bayram tatlınız meyve ve kuru yemişler olsun

Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı
Yolda otomobil çarpan kurt ve kovaladığı yavru köpek öldüYolda otomobil çarpan kurt ve kovaladığı yavru köpek öldü
Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldüOğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Milli takım dolu dizgin!

Milli takım dolu dizgin!

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'ndan yeni haber: Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'ndan yeni haber geldi!

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

İstanbul'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde 'idamları durdurun' çağrısı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu

Koca dehşeti! Önce araçla çarptı sonra vurdu

Ankara'da silahlı kavgada anne ve kucağındaki çocuk yaralandı

Ankara'da silahlı kavga! Anne ve kucağındaki çocuğu yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.