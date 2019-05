Bayram tatlınız meyve ve kuru yemişler olsun

İZMİR, (DHA)- RAMAZAN Bayramı, tüketilen tatlı miktarı ve yoğun karbonhidratlı besinler nedeniyle özellikle diyabet hastaları için tehlike oluşturuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Taş Koçyiğit neredeyse her ailede bir diyabet, obezite, kalp ve tansiyon hastasının bulunduğuna dikkat çekti ve sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Koçyiğit, "Yakınlarınızın sağlığını düşünün ve bu bayram bir değişiklin yapın. Şerbetli yerine sütlü tatlı, tatlı yerine kuruyemiş ve meyve yiyin, ikram edin" dedi.

Bayram nedeniyle aile, dost ziyaretleri sırasında ikramların yoğun olduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Taş Koçyiğit, 30 günlük oruç tutma süresinden sonra tatlı tüketilebileceğini ancak tüketimin sınırlı tutulması gerektiğini söyledi. Koçyiğit, obezite, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması, kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığının giderek arttığını belirtti.

'TÜRKİYE OBEZİTE SIKLIĞINDA AVRUPA BİRİNCİSİ'

Koçyiğit, "Uluslararası Diyabet Federasyonunun (IDF) 2014 verilerine göre Türkiye'de diyabet görülme sıklığı yüzde 14,7. Yani yaklaşık her yüz kişiden 15'i tip 2 diyabetli. Diyabet dünyada ölüm nedenleri arasında 6'ncı sırada yer alıyor, ilk 5 sıradaki hastalığın 3'ünün de birincil sebebi. Bununla birlikte en vahim olan bilgi ise; diyabetli yetişkinlerin yaklaşık yarısı hastalığın farkında değil. 2010 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonucuna göre; Türk halkının yüzde 30.3 'ü obez ve obez bireylerin yüzde 70'inde karaciğer yağlanması var. Birçok kaynakta Türkiye'de her 4 kişiden 1'inde karaciğer yağlanması olduğu belirtiliyor. Ayrıca Türkiye bu obezite prevelansı ile Avrupa'da 1'inci sırada. Sağlık karnemiz bu durumdayken, bayram tatlısı konusunda dikkatli olmamız gerekir. Bir beslenme ve diyet uzmanı olarak şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları, tatlı yerine ise mevsim meyveleri, meyve kuruları ve kuruyemişleri öneririm. Hem lezzetli hem sağlıklı. Örneğin erik, kiraz, çilek, karpuz, şeftali meyveleri ile taze meyve tabakları hazırlayın. Hem renkleri ile hem de içerdikleri vitaminler ve mineraller ile canlılık katsın. Bu meyvelerin ne şekere, ne süse ihtiyacı var. Ceviz, fındık, badem gibi kavrulmamış kuru yemiş tabakları hazırlayın. Hem doygunluk versin, hem enerji. Hem kuru yemişlerin hem de kuru meyvelerin gücünden faydalanın. Kuru kayısı, kuru incir veya kuru hurmaların içerisine ceviz, fındık, badem koyup ister sade olarak isterseniz tüm yüzeylerine tarçın, kakao veya hindistan cevizi değecek şekilde karıştırarak farklı sunumlar hazırlayabilirsiniz" dedi.

'ŞEKER YERİNE MEYVE, BEYAZ UN YERİNE YULAF KULLANIN'

Diyetisyen Koçyiğit, şeker yerine meyve, beyaz un yerine yulaf unu, tam buğday unu kullanılarak kalorisi düşük tatlılar da yapılabileceğini de belirterek bazı tarifler önerdi: “Sütlü yulaf pudingi için, 1 su bardağı yarım yağlı süt ile 3 yemek kaşığı yulaf ununu kısık ateşte 4-5 dakika pişirin. Ateşten aldıktan sonra içerisine doğranmış 1 adet küçük boy olgunlaşmış muz, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı toz kakaoyu ilave edip 3 küçük kaseye bölüp soğumaya bırakın. Çikolatalı hurma keki için ise 6 adet orta boy hurmanın çekirdeklerini çıkartıp suda bekletin. Suda beklettiğiniz hurmalar yumuşadıktan sonra blenderdan geçirin. Ayrı bir kapta 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yarım yağlı süt, yarım paket kabartma tozu, 2 çay bardağı tam buğday unu, yarım çay bardağı zeytinyağı, 6 kare yüzde 80 kakao bitter çikolatayı ve blenderdan geçirdiğiniz hurmaları iyice karıştırıp önceden yağladığınız 8 adet muffin kalıbına döküp 180 derecede 25-30 dakika pişirebilirsiniz."

