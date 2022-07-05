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Bayram temizliği için en etkili çözüm! Koltuklarınız tertemiz olacak

05.07.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte bayram temizlikleri başladı. Her sene evin her yerinin detaylı olarak temizlenmesi çok daha temiz ve hijyenik bir eve sahip olmanızı sağlıyor. Bu temizliklerde koltukların temizliğini atlamamak gerekiyor. Koltuklarınızı nasıl pratik ve etkili şekilde temizleyeceğinizi düşünüyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Bayram temizliği için en etkili çözüm! Koltuklarınız tertemiz olacak

Bütün gün üzerinde oturduğumuz koltuklar sıklıkla kirlenebiliyor. Her koltuğun materyali farklı olduğu için temizleme yöntemlerinin de farklı olması gerekiyor. Evde yapacağınız temizleme yöntemleri ile koltuklarınız ilk aldığınız andaki gibi yeni ve tertemiz bir görünüme kavuşacak. Oldukça pratik çözümleri olan bu temizleme yöntemlerini mutlaka denemeniz gerekiyor.

DERİ KOLTUKLAR

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Malzemeler:
Yarım su bardağı doğal zeytinyağı
Yarım fincan sirke

Yapılışı

Sirke ve zeytinyağını derin bir kap içinde karıştırın ve hazırlanan karışımı sprey şişe içine aktarın.
Temizlenecek deri koltukların üzerine sprey ile bu doğal deterjanı püskürtün.
Koltuğun tüm yüzeyine geldiğinde, nemli ve yumuşak bir bez kullanarak koltuğu güzelce silin.
Deri koltukların zarar görmemesi için kimyasal deterjan kullanmak yerine, bu önerimizi uyguladığınızda deri döşemenin daha parlak göründüğünü ve temizlendiğini anında fark edeceksiniz.

PAMUKLU KOLTUKLAR

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Malzemeler:
1 kahve fincanı sirke
1 fincan ılık su
Çeyrek su bardağı sıvı sabun veya Arap sabunu

Yapılışı

Listemizde yer alan tüm malzemeleri bir kap içinde güzelce karıştırın ve tüm malzemelerin erimesini sağlayın.
Arap sabunu ile koltuk nasıl silinir diyenlerin çözüm bulduğu bu önerimiz, özellikle de pamuklu kumaşa sahip olan koltukları tertemiz yapacak.
Zaman içinde oluşan koltuk lekelerini temizlemek için kullanacağınız bu malzemeleri sprey şişe içine aktarın ve spreyi koltuğun lekeli kısmına ya da tüm yüzeyine püskürtün.
Deterjanı temizlemek için nemli bir bez kullanmanız çok iyi olur. Nemli ve yumuşak bez koltuğun yüzeyindeki tozları alacak ve işlem sonunda yeni bir görünüm sağlayacaktır.

KADİFE KOLTUKLAR

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Malzemeler:

1 bardak ılık su
1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı

Yapılışı

Kadife koltuk nasıl silinir diyorsanız öncelikle işe güçlü bir bulaşık deterjanı edinmekle başlayabilirsiniz.
Bulaşık deterjanı ile ılık suyu bir sprey şişe içinde güzelce çalkalayın ve lekeli yüzeye püskürtün.
Doğal temizleyicinin yüzeyde bir süre kalmasını sağlayın.
Temizleme işlemine geçerken ılık ve nemli bir bez ile kadife yüzeyi zarif hareketler ile ovalayın.

TÜM YÜZEYLER İÇİN

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Malzemeler:

Çok amaçlı Aspirin temizleyici sprey
1 bardak su

Yapılışı

Bu ürünü kullanmadan önce bir suyun içine döküp deterjanı bir miktar açmanız tavsiye edilir.
Ya da ıslak bir bez üzerine sıkıp koltukları temizlemeye geçebilirsiniz.
Bu konuda bir tavsiyemiz olacak: Aspirin deterjanı doğrudan kumaşa uygulamamalısınız. Su ile karıştırıp ya da ıslak beze döküp kullanabilirsiniz.
Koltuk temizliğinde lekeli olan bölgeyi silerek yenilik sağlayabilirsiniz.
Koltuk nasıl silinir Kadir Ezildi nasıl ilerliyor acaba diyorsanız onun da leke çıkarıcıyı suya döktükten sonra mikrofiber bir bezle ovalayarak koltuk silme işlemi yaptığını görebilirsiniz.

TAY TÜYÜ KOLTUKLAR

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Malzemeler:

1 bardak ılık su
Temizlik bezi
Sabun – sirke – şampuan

Yapılışı

Leke tutmayan, suyu neredeyse geçirmeyen bu koltuk kumaşları temizlik konusunda da kullanıcıları yormuyor.
Tay tüyü koltuklarda oluşan kirleri temizlemek için 1 bardak ılık suyun içine, listedeki malzemelerden herhangi birini ekleyebilirsiniz.
Daha sonra temizlik bezini bu su ile ıslatıp koltuğu silebilirsiniz.
Tay tüyü döşemeli koltukların temizliği birçok kişiye zaman kazandıracak!

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Anahtar Kelimeler:
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