Bayram temizliği yapacaklar dikkat!

Türk milleti olarak gelenek ve göreneklere bağlı, adetlere değer veren bir toplum olmamız sebebiyle Ramazan ve Kurban Bayramı gibi manevi değeri yüksek günlerde tüm evlerde bayram telaşının başladığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Evlerde temizlik ve ikramlıklar için hazırlıklar başlar. Baklavalar, börekler açılır. Dip köşe temizlik yapılır. Bu yıl mevsimsel geçiş dönemine denk geldiği için de bahar ve bayram temizliği bir arada yapılacağından aşırı yorgunluk ve rahatsızlıklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ev işlerini yaparken uzun süre ayakta duruyoruz, eğiliyoruz, uzanıyoruz, ağırlık kaldırıyor, itiyor veya çekiyoruz. Bu hareketleri yaparken dikkatli olmadığımız zaman, bel veya boyun kaslarının kasılmalarına, bunun sonucunda da yaşam kalitemizi olumsuz etkileyen ağrıların gelişmesine yol açıyoruz. Ev işleri sırasında yapılan hatalar, kas iskelet sisteminde kimi zaman telafisi oldukça zor rahatsızlıklara yol açabiliyor” dedi.

Basit önlemler alınarak bu sorunların önüne geçmenin mümkün olduğunu belirten Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Çamaşır asmak, ütü yapmak, bulaşık yıkamak insanı nasıl hasta edebilir? Oysaki diğer iş kollarında olduğu gibi ev işlerinde de riskler oldukça fazladır. Hatalı hareketler sık sık tekrarlandığında vücuda yük bindirir veya ağır yük taşındığında bel veya boyun fıtığı oluşumu kolaylaşabilir. Tüm bu işlerin gün içerisinde dönüşümlü olacak şekilde ayarlanması gerekir. Ütü yaparken masasının yüksekliği çok önemlidir. Sıkça kullandığınız eşyalar, kolayca erişebileceğiniz yerlerde muhafaza edilmelidir. Perde asarken, yüksekten bir şey alırken uzanmamalı, merdiven gibi yükseltiler kullanılmalıdır. Yemek hazırlarken ve bulaşık yıkarken tezgâha yakın durmalı, çamaşır asarken, sepet bir tabure üzerine konulmalıdır. Yer silmeyi dizlerinizin üzerinde yapmak yerine uzun saplı temizlik aparatları kullanılmasında fayda vardır. Her 30 dakikalık çalışma sonrasında 5 dakika dinlenmek önemlidir” dedi.