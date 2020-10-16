Bayram yaklaşıyor... 29 Ekim şiirleri kısa! 2020 2 kıtalık ve 4 kıtalık Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet'in 97. yılını kutlayacağımız bu sene öğrenciler hazırlıklara şimdiden başladı. 29 Ekim şiirleri 2 kıtalık araştıran öğrenciler için, 29 Ekim şiirleri kısa şiirlerini haberimizde derledik. İşte 29 Ekim şiirleri 2020...

29 EKİM ŞİİRLERİ 2020

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi nedeniyle her yıl kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak.Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2020 perşembe gününe denk geliyor. Okulların açılmasıyla birlikte okullarda ya da uzaktan eğitim sırasında 29 Ekim'i kutlayacak olan öğrencilerin 29 Ekim şiirleri 2 kıtalık ya da 4 kıtalık arayışları sürüyor. Cumhuriyet Bayramı bu yıl koronavirüsten dolayı yüz yüze eğitim sırasında mı yoksa uzaktan eğitimle mi kutlanacak henüz bilinmiyor. İlkokula giden öğrenciler için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri haberimizde.

İşte 29 Ekim şiirleri 2020...

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!