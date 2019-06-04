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Bayram ziyareti yolunda kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, bayram ziyaretine gidenlerin bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Bayram ziyareti yolunda kaza: 5 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, bayram ziyaretine gidenlerin bulunduğu iki otomobilin çarpışması sonucu, aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarına Ramazan Bayramı ziyaretine giden Sait Güler yönetimindeki 01 YZ 421 plakalı otomobil, kavşakta, Hüseyin Pehlül yönetimindeki 02 FV 878 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Eda, Ali, Erdem, Özlem ve Ahmet Pehlül yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Bayram ziyareti yolunda kaza: 5 yaralıBayram ziyareti yolunda kaza: 5 yaralı

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