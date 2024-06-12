Bayramda en taze et saklama yöntemi: Kurbanlık eti nasıl saklanır? Bu yöntem yeşerme ve kötü kokuyu engelliyor

Kurban etinin uzun süre tüketilebilmesi için doğru şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. Kurban etinin porsiyonlara ayrılarak temiz kaplara konması ve saklanmadan önce dinlendirilmesi gerekiyor. Etlerin bozulmadan uzun süre dayanması ve daha lezzetli olması için aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

DİKKAT EDİN, ETLERİNİZ BOZULMASIN!

Kurbanda en sık yapılan bu hata etlerin bozulup kokuşmasına sebep oluyor. Yeni kesilen etleri bir torbaya veya bir kabın içerisine doldururlar ve ağzını da sıkı sıkı kapatırlar. Hava sıcak, etler sıcak... Kurban kesim yerinden eve gidene kadar bile etler yeşerir, bakteri üretir ve maalesef kokuşur. Bu eti çok yüksek ısıda pişirdiğinizde bakterilerin öleceğini düşünebilirsiniz ancak bu doğru sanılan bir yanlış olmakla beraber bu yöntemle kötü koku da etten uzaklaşmayacaktır. Böyle bir durumda sene boyunca kötü kokulu et yemek zorunda kalırsınız veyahut eti dağıttığınız kişiler yer. Lütfen buna dikkat edin. Peki, eti en taze haliyle muhafaza edebilmek için ne yapmalıyız?

KURBANLIK ETİ NASIL SAKLANIR?

Pek mümkün görünmese de bir çaresini bulun ve etleri birbirinden uzak olacak şekilde yan yana dizerek bir kabın içerisine aktarın. Mümkünse üzerini örtmeyin fakat çok sinek varsa nemli bir bezle hava alacak şekilde örtebilirsiniz. Eve gittikten sonra dolabınızın bir kısmını boşaltın. Etler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirin ve 1-2 saat aralıklarla etleri ters düz yaparak her tarafının soğumasını sağlayın. Mümkünse 1 gün mümkün değilse en az 6 saat bu uygulamayı yaparak etleri bekletin. Ete kıyma veya kuşbaşı gibi yapacağınız işlemleri tüm bunları yaptıktan sonra yapmaya başlayın. Taptaze et saklama yöntem işte bu kadar kolay!

Etler daha sonra nasıl kullanılmak isteniyorsa derin dondurucuda öyle muhafaza edilmesi gerekir; eğer kıyma olacaksa kıyma, kuşbaşı ise kuşbaşı ve de bonfile olacaksa da bonfile olarak poşetlere konup düzgün bir şekilde saklanması gerekir. Hava almayacak şekilde temiz buzdolabı poşetlerinde ağzı kapalı olarak paketlenen etler, buzlukta 1 yıl kadar bozulmadan muhafaza edilebilir.







