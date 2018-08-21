Bayramda drone ile yol kontrolü

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince vatandaşların seyahatlerini güvenle gerçekleştirmeleri amacıyla denetimleri drone ile yapıyor.
Bayramda güvenlik önlemlerini artıran ekipler, trafiğin yoğun olduğu Elazığ-Muş, Muş-Bingöl karayolu başta olmak üzere ilde belirlenen noktaları denetliyor. Belirlenen noktalara konuşlanan ekipler tarafından trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ek tedbirler alınıyor.
Trafik akışını drone sayesinde havadan da takip eden ekipler, Bingöl Şehir Mezarlığı mevkisindeki kontrol noktasında durdurdukları araçlarda, sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı, çikolata ikram etti.
Sürücülere emniyet kemerlerini takmaları, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, trafik kurallarının yer aldığı el broşürleri dağıttı.
Kontrol noktalarının bulunduğu bölgelerde radar uygulaması da yapıldı.
Uygulamadan memnuniyetlerini dile getiren sürücüler de emniyet kemeri başta olmak üzere diğer kurallara uymanın, sürücüler ve araçtakilerin güvenliği için olduğunu belirtti.
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