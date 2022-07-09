Bayramda marketler açık mı? Bayramda A101, Migros, ŞOK ve BİM açık mı? Hangi marketler açık?

Vatandaşlar "Bayramda marketler açık olacak mı?" sorusunu sorguluyor. Marketlerde ihtiyaçları olan vatandaşlar BİM ve diğer marketlerin hizmet verip vermediğini sorgulamaya başladı. Bayram bu sene 9 ile 12 Temmuz arası idrak edilecek. Peki bayram süresince marketler hizmet verecek mi?

BAYRAMDA MARKETLER VE BİM AÇIK MI?

BİM'in bayramda açık olup olmadığı merak ediliyor. BİM market bayram süresince ilk üç gün hizmet vermeyecek. BİM mağazaları Cumartesi-Pazar ve Pazartesi günleri kapalı olacak. Ancak 12 Temmuz 2022 Salı günü itibariyle tekrardan hizmet vermeye devam edecek.

BAYRAMDA A101 AÇIK OLACAK MI?

A101 marketin bayramda açık olmadığı merak ediliyor. A101 bayramın ilk günü kapalı olacak. Kurum, 10 Temmuz Pazar gününden itibaren ise hizmet vermeye devam edecek.

BAYRAMDA ŞOK MARKET AÇIK OLACAK MI?

Şok market bayramın ilk günü öğle saatine de kapalı olacak. Ancak öğleden sonra ise ŞOK marketler hizmet verecek ve bayram süresince hizmet vermeye devam edecek.

BAYRAMDA MİGROS VE CARREFOUR AÇIK OLACAK MI?

Migros ve Carrefour'un da ilk gün hizmet vermesi beklenmiyor. 10 Temmuz Pazar gününden itibaren bu marketlerin bayramın geride kalan günlerinde açık olması beklenmekte. Ayrıca bu marketlerde kurban satışı da yapılıyor, bu sebeple gün içerisinde dağıtımların yapılması ya da ikinci günden itibaren dağıtılması öngörülüyor.

