Bayramda marketler çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nın ilk günü marketler açık mı, kapalı mı?

Bayramda zincir marketlerin çalışıp çalışmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki Bayramda marketler çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda marketler açık mı, kapalı mı? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı'nda zincir marketler rutin çalışma saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.

Kurban Bayramı dolayısıyla zincir marketlerin bazı şubelerinin açılış ve kapanış saatlerinin farklılık göstereceğini göz önünde bulundurulmalıdır.

2022 KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

Zincir marketlerin çoğu İslam alemi için oldukça önemli olan Kurban Bayramı'nda çalışıyor.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

BİM market zincirinin Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü kapalı olması bekleniyor.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

A101'in Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalı olacağı öngörülüyor. Öte yandan market çalışanlarının Kurban Bayramı'nın 2. gün ve 3. günü hizmet vermeyi sürdürmesi bekleniyor.

ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

ŞOK marketin boyunca aynı çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

