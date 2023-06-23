BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ücretsiz mi? 2023 Kurban Bayramı'nda İETT otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı? Toplu taşıma tarifesi

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından kamu çalışanlarının bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Öte yandan bayramda köprü ve otoyollar da ücretsiz hizmet verecek. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalar ile "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda İETT otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Temmuz Cumartesi saat 00:00'a kadar Başkentray, Marmaray, ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri vatandaşlara bedava olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Kurban Bayramı nedeniyle 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00 itibarıyla seferler ücretsiz yapılabilecek.

1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılabilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

