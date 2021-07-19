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Bayramda vergi daireleri ve nüfus müdürlükleri açık mı? Vergi daireleri açık mı?

19.07.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilini açıklamıştı. 19 Temmuz Pazartesi arefe günü yarım, 20, 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinin de bayram tatili olduğu belirtilmişti. Öte yandan vergi daireleri ve nüfus müdürlüklerinin bayramda çalışma saatlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Bayramda vergi daireleri ve nüfus müdürlükleri açık mı? Vergi daireleri açık mı?

Devlet kurumları olan nüfus müdürlükleri ve vergi daireleri, resmî tatillerde hizmet vermiyor. 19 Temmuz arefe günü ise nüfus müdürlükleri ve vergi daireleri, yarım gün hizmet verdi. Kurban bayramında ise bu tarz kurumlar resmî tatil yapıyor…

BAYRAMDA VERGİ DAİRELERİ VE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

12 Temmuz'da yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram arifesi olan 19 Temmuz Pazartesi'nin yarım gün tatil olduğunu açıkladı. Dolayısıyla Birçok kurum 19 Temmuz'da yarım gün çalışacak. Bayramda ise çalışmayacak.

Nüfus müdürlükleri sabah 08.30'da açılıyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Nüfus müdürlüklerinin öğle tatili 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında nüfus müdürlükleri herhangi bir işlem kabul etmiyor.

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 16.30'a kadar devam ediyor.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Devlet daireleri olduklarından dolayı hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri nüfus müdürlükleri çalışmıyor; fakat seçim veya diğer özel durumlarda hafta sonları ve akşamları da çalışabiliyorlar.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Nüfus müdürlükleri, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Mayıs, 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim ve 15 Temmuz gibi resmî tatillerde kapalıdır.

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