UNESCO tarafından "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'ya Çin, Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore gibi ülkelerin yanı sıra başta İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'tan olmak üzere yurt içinden de çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazır.

AHMET ÖZLER - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde yapılan rezervasyonlarla otel ve pansiyonların büyük bölümü doldu.

AA muhabirinin Karabük Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerde doluluk oranı bayram tatili öncesinde yapılan rezervasyonlarla yüzde 90'a ulaştı.

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Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin 1994'te UNESCO'nun Dünya Miras Kentleri Listesi'ne alındığını hatırlattı.

Safranbolu'nun dünyada korunmasıyla ün yapmış belli başlı yerlerden birisi olduğunu ve bu nedenle ilgi gördüğünü anlatan Ürkmezer, ilçenin kış boyunca özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ürkmezer, ilçenin yaz aylarının gelmesiyle de özellikle Batı Karadeniz turlarının merkezlerinden olduğunu dile getirdi

Kaymakam Ürkmezer, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bütün önlemleri aldıklarını ve denetimleri yaptıklarını belirterek, ilçedeki otel ve pansiyonlarda doluluk oranının üst seviyelere ulaştığını, yüzde 100'e çıkmasını beklediklerini kaydetti.