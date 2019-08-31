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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 7 bin Suriyeli, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönmeye devam ediyor.22 Temmuz-9 Ağustos arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen 40 bin 150 Suriyeli, Kurban Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti.

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 7 bin Suriyeli, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönmeye devam ediyor.
22 Temmuz-9 Ağustos arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen 40 bin 150 Suriyeli, Kurban Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Suriyelilerin Türkiye’ye 19 Ağustos günü başlayan dönüşü sürüyor. Türkiye’ye dönen Suriyelilerin sayısı bu sabah 7 bini aştı.
Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

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