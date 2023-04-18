Bayramın 1. günü ne zaman? 2023 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak ve bitecek? İşte Diyanet takvimi

Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala birçok dini bayram ve resmi tatil günlerinin 2023 yılında hangi günlere denk geldiği sorgulamaları hız kazandı. Birçok kişi resmi tatil günlerine göre aylar öncesinden tatil planı yapıyor. Bu doğrultuda "2023 resmi tatiller ne zaman, dini bayramlar ne zaman?" şeklinde arama motorlarında sorgulamalar yapıldı. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte 2023 resmi tatil ve dini bayramlar...

BAYRAMIN 1. GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

23 Mart 2023 Perşembe günü başlayan On Bir Ayın Sultanı ramazan ayı, 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek. Böylece ramazan ayı 29 gün sürmüş olacak. Bayramın 1. günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart Perşembe günü başladı ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran gününe denk geliyor. Toplamda 4,5 gün süren Kurban Bayramı, 2023 yılında; 27 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe, Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

