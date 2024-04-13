HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bayramın acı bilançosu: 55 ölü, binlerce yaralı... Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul ve Ankara trafiğini ilgilendiren karar

Bayramın acı bilançosu: 55 ölü, binlerce yaralı... Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul ve Ankara trafiğini ilgilendiren karar

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.04.2024 11:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında 7 günde toplam 4 bin 370 trafik kazası meydana gelirken, 55 vatandaşın bu kazalarda hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan 14 Nisan 05.00'den 15 Nisan 05.00'e kadar Ankara ve İstanbul'a girişleri yasaklanan kamyonlarla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

Bayramın acı bilançosu: 55 ölü, binlerce yaralı... Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul ve Ankara trafiğini ilgilendiren karar

Ramazan Bayramı geldi çattı. Toplamda dokuz günlük tatili fırsata çevirmeye çalışan vatandaşlar soluğu yazlık bölgelerde veya memleketlerinde aldı. Fakat bayram tatilinin bilançosu ağır oldu. Bayram tatilinin 7. gününde bilanço giderek artmaya devam ediyor. Son olarak trafik kazalarının sayısı 4 bin 370'e çıkarken, ölü sayısı ise 55'e yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından hem bayram bilançosuyla hem de İstanbul ve Ankara'ya girişleri yasaklanan kamyon, çekici ve tankerle ilgili yeni gelişmeleri paylaştı.

AW179222_01

İşte Bakan Yerlikaya'nın vatandaşlara mesajı!

KAMYON, ÇEKİCİ VE TANKERLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bakanlığımız tarafından yayımlanan ‘Trafik Tedbirleri’ne ilişkin genelge uyarınca bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILABİLMESİ için KAMYON, ÇEKİCİ ve TANKER cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar Ankara ve İstanbul’a girişlerine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.

Karayollarımızda trafik yoğunluğu tekrar artmaya başladı;

  • Lütfen aşırı hız yapmayalım.
  • Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.
  • Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

7 GÜNDE 55 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bayram tatilinin 7. günü 12 Nisan 2024 Cuma gününde;

  • 664 trafik kazası meydana geldi.
  • 349 bin 174 araç denetlendi.
  • 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi,
  • 27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam;
(Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma)

  • 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi.
  • 55 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.
  • 7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir aydır öksürüyordu! Sebebi bakın ne çıktıBir aydır öksürüyordu! Sebebi bakın ne çıktı
Haberler peş peşe geliyor! Orta Doğu'da savaş mı çıkıyor?Haberler peş peşe geliyor! Orta Doğu'da savaş mı çıkıyor?
Alışveriş merkezinde çok sayıda kişi bıçaklandı, korkunç görüntüler geldiAlışveriş merkezinde çok sayıda kişi bıçaklandı, korkunç görüntüler geldi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ali Yerlikaya bayram
En Çok Okunan Haberler
Kabinde manzarayı izlerken teleferik kazasını böyle kaydetti

Kabinde manzarayı izlerken teleferik kazasını böyle kaydetti

Haberler peş peşe geliyor! Orta Doğu'da savaş mı çıkıyor?

Haberler peş peşe geliyor! Orta Doğu'da savaş mı çıkıyor?

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! O anlar sansürlendi

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! O anlar sansürlendi

Temmuz zammında emekli taban maaş tehlikesi

Temmuz zammında emekli taban maaş tehlikesi

Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı

Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı

Alışveriş merkezinde çok sayıda kişi bıçaklandı, korkunç görüntüler geldi

Alışveriş merkezinde çok sayıda kişi bıçaklandı, korkunç görüntüler geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.