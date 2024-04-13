Bayramın acı bilançosu: 55 ölü, binlerce yaralı... Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul ve Ankara trafiğini ilgilendiren karar

Ramazan Bayramı geldi çattı. Toplamda dokuz günlük tatili fırsata çevirmeye çalışan vatandaşlar soluğu yazlık bölgelerde veya memleketlerinde aldı. Fakat bayram tatilinin bilançosu ağır oldu. Bayram tatilinin 7. gününde bilanço giderek artmaya devam ediyor. Son olarak trafik kazalarının sayısı 4 bin 370'e çıkarken, ölü sayısı ise 55'e yükseldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından hem bayram bilançosuyla hem de İstanbul ve Ankara'ya girişleri yasaklanan kamyon, çekici ve tankerle ilgili yeni gelişmeleri paylaştı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın vatandaşlara mesajı!

KAMYON, ÇEKİCİ VE TANKERLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bakanlığımız tarafından yayımlanan ‘Trafik Tedbirleri’ne ilişkin genelge uyarınca bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILABİLMESİ için KAMYON, ÇEKİCİ ve TANKER cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar Ankara ve İstanbul’a girişlerine izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.

Karayollarımızda trafik yoğunluğu tekrar artmaya başladı;

Lütfen aşırı hız yapmayalım.

Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.

Trafik kurallarına uyalım.

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.

7 GÜNDE 55 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bayram tatilinin 7. günü 12 Nisan 2024 Cuma gününde;

664 trafik kazası meydana geldi.

349 bin 174 araç denetlendi.

24 bin 583 araca hız ve radar işlemi,

27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 7 gününde toplam;

(Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma)

4 bin 370 trafik kazası meydana geldi.

55 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.

7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakanlığımız tarafından yayımlanan ‘Trafik Tedbirleri’ne ilişkin genelge uyarınca bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILABİLMESİ için KAMYON, ÇEKİCİ ve TANKER cinsi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00’den 15 Nisan 2024 Pazartesi… pic.twitter.com/Kgn0hnJQqZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 13, 2024







