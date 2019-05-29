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Bayramınız kâbusa dönüşmesin

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Tümay, Ramazan Bayramı’nda porsiyon kontrolüne dikkat edilmemesinin sağlık sorunlarını da beraberinde getireceğini söyledi.

Bayramınız kâbusa dönüşmesin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Tümay, Ramazan Bayramı’nda porsiyon kontrolüne dikkat edilmemesinin sağlık sorunlarını da beraberinde getireceğini söyledi. Tümay, "Ramazan ayında verdiğiniz kiloları bayramda geri almayın" uyarısında bulundu.
Bayram ziyafetlerini sabırsızlıkla bekleyenlerin hayalleri, uzmanlardan gelen uyarılarla suya düştü. Ramazan Bayramı süresince yemekten egzersize kadar bir çok konuda bilgi veren Burtom Özlüce Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Tümay, “29 günlük ramazan ayı döneminden çıkıyoruz. Ramazan ayı boyunca bir öğün veya iftar ve sahur olmak üzere 2 öğün besleniyorduk. Şimdi bir anda 3 öğün ve daha fazla yüksek kalorili ürünler tüketmeye başlayacağız. Bayram süresinin uzun olması, hareketsizlik ve yeme isteği, kilo alımının yanı sıra diğer sağlık sorunlarına da davetiye çıkarabilir. Bu sürede yediğimize içtiğimize çok dikkat etmeliyiz. 29 günlük süreçte mide kapasitemiz ve fonksiyonları yavaşlamış, metabolizma hızımız yavaşlamış olacak. Bir anda yemeğe yüklenmek, çok büyük porsiyonlar tercih etmek, istenmeyen yeme davranışlarındandır” diye konuştu.
Dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin, besin dengesi ve çeşitliliği doğrultusunda tercihlere yön vermek olduğunu belirten Gizem Tümay, “Bayram süresince gelen veya gidilen misafirlikler çok fazla olunuyor. Gün içerisinde 5 veya 6’dan daha fazla ziyaret olması, ikramında fazla olmasını beraberinde getiriyor. Bu ikramları her seferinde geri çevirmek doğru olmayacaktır. Ancak bir tanesinde çay, bir tanesinde tatlı, bir tanesinde ise daha sağlıklı yiyecekler tercih edilmelidir. Şerbetli ve hamur işi gıdalardan muhakkak uzak durmalı, tadımlık olarak tüketebiliriz” dedi.
Bu süreçte özellikle kalp hastası, şeker hastası, tiroid hastasında fonksiyonların çok daha hızlı bozulduğunu belirten Tümay, “Bu bizim istemediğimiz bir şeydir. Sağlıklı birey olsak dahi, 29 günlük ve günde 16 saatlik açlık olan bir süreçten çıktığımız için bayramda porsiyon kontrolüne dikkat etmeliyiz. Misafirliklere de aç gidilmemesine özen göstermeliyiz. Bayram süresince olabildiğince ziyaretlere yürüyerek gitmek sağlık açısından çok önemli olacaktır. Şayet araba kullanmak zorundaysak, gün sonunda 1 saatlik egzersiz yapmakta fayda vardır. Ramazan bayramında yapılacak olan egzersiz, alınan kaloriyi doğru bir şekilde yakmayı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Bayramınız kâbusa dönüşmesin

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