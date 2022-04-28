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Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın! Birçok ilçeden görülüyor

28.04.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi'nin çatı kısmında yangın çıktı. Sanayi sitesinin çatı kısmı alevler içerisinde kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Bayrampaşa ve çevresindeki bir çok ilçeden görülüyor.

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın! Birçok ilçeden görülüyor

Bayrampaşa'da bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Bayrampaşa ve çevresindeki bir çok ilçeden görülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa
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