Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın! Birçok ilçeden görülüyor

Bayrampaşa İşkent Sanayi Sitesi'nin çatı kısmında yangın çıktı. Sanayi sitesinin çatı kısmı alevler içerisinde kalırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar Bayrampaşa ve çevresindeki bir çok ilçeden görülüyor.
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