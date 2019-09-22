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Bayrampaşa tem bağlantı yolunda trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 04:38 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA, TEM Bağlantı yolu TEM Otoyolu istikametinde seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde giden bir başka araca çarptı.

Bayrampaşa tem bağlantı yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAYRAMPAŞA, TEM Bağlantı yolu TEM Otoyolu istikametinde seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde giden bir başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde savrulup bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü yaralanırken, otomobillerden birinin motor kısmında da yangın çıktı. Yanan otomobile yoldan geçen diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Hastaneye kaldırılan 2 sürücü de tedavi altına alındı.

ARACIN MOTOR KISMINDA YANGIN
Kaza Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu, TEM Otoyolu istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZP 8465 plakalı aracı kullanan Mertcan Ö. TEM istikametinde seyir halindeyken Gaziosmanpaşa ayrımına geldiği esnada aynı yönde ilerleyen Ahmet Y.'nin kullandığı 34 GL 0233 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki araçta bariyerlere çarparak durdu. Olay sonrası her iki aracın sürücüsü yaralanırken, Ahmet Y.'nin aracının motor kısmında yangın çıktı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken, diğer bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yoldan geçen sürücüler aracın motor kısmında çıkan yangına otomobillerindeki yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak, araçların geçişini tek şeritten sağladı. İtfaiye ekipleri de yangın çıkan araçta soğutma çalışması yaparak her iki araçta da inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından bariyerlere saplanan araçlar için kara yolları ekipleri elektrikli testere ile bariyerleri kesti. Bariyerlerden kurtarılan araçlar daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ise yolda temizlik çalışması yaptı. Bir süre aksayan trafik yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)

Bayrampaşa tem bağlantı yolunda trafik kazası: 2 yaralı

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