Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı

Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai'deki Fil Doğa Parkı'na kabızlık çeken fili tedavi etmek için gönderilen Dr. Tom, başına gelecekleri kuşkusuz tahmin etmiyordu.

Lena adındaki fil, tedavi edilmezse ölümcül olabilecek ciddi bir kabızlık çekiyordu. Böylece Dr. Tom onu kurtarmaya geldi ancak anüsünde sıkışmış büyük dışkı yüzünde patladı.

Komik ama aynı zamanda oldukça berbat video Instagram'da paylaşıldı ve o zamandan beri 45.000'den fazla görüntülendi ve haliyle insanlar gördüklerinden eşit ölçüde etkilenip tiksindi.

VETERİNER BİNLERCE KİŞİDEN ÖVGÜ TOPLADI

Ancak korkunç manzaraya rağmen, birçok kişi Dr. Tom'u üzerine düşeni yaptığı ve zavallı Lana'yı rahatlattığı için övdü.

Video hakkında yorum yapan bir kişi şunları söyledi: 'Vay canına, işte zor bir gün ama çok önemli. Ekibin fil için sağladığı rahatlama gerçekten hayat kurtarıcıydı. Yaptığı iş çok zor, sanırım işimden bir daha şikayetçi olmayacağım.'

Bir diğer kullanıcı, 'Vay canına hahaha, bu çok komik ama bu güzel file yardım etmek için yaptıklarınız çok şaşırtıcı! Tebrikler!' dedi.

FİLİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Samui Fil Koruma Alanı'na göre, Lana tedavi edildiğinden beri kendini çok daha iyi hissediyor. Bu yüzden Dr Tom'un çabalarının boşuna olmadığını görmek güzel.

