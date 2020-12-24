HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı

Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı

24.12.2020 08:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevimli hayvanlarla bir arada olmayı seven herkes için hayvanların dışkısını temizlemek rutin bir iş olabilir ancak bir veteriner için bu işler o kadar da kolay değil. Örneğin, kabızlık çeken Lana adındaki filin, imdadına koşan doktorun başına neler geldi gelin bakalım.

Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Mai'deki Fil Doğa Parkı'na kabızlık çeken fili tedavi etmek için gönderilen Dr. Tom, başına gelecekleri kuşkusuz tahmin etmiyordu.

Lena adındaki fil, tedavi edilmezse ölümcül olabilecek ciddi bir kabızlık çekiyordu. Böylece Dr. Tom onu kurtarmaya geldi ancak anüsünde sıkışmış büyük dışkı yüzünde patladı.

Komik ama aynı zamanda oldukça berbat video Instagram'da paylaşıldı ve o zamandan beri 45.000'den fazla görüntülendi ve haliyle insanlar gördüklerinden eşit ölçüde etkilenip tiksindi.

Screenshot_8

VETERİNER BİNLERCE KİŞİDEN ÖVGÜ TOPLADI

Ancak korkunç manzaraya rağmen, birçok kişi Dr. Tom'u üzerine düşeni yaptığı ve zavallı Lana'yı rahatlattığı için övdü.

Video hakkında yorum yapan bir kişi şunları söyledi: 'Vay canına, işte zor bir gün ama çok önemli. Ekibin fil için sağladığı rahatlama gerçekten hayat kurtarıcıydı. Yaptığı iş çok zor, sanırım işimden bir daha şikayetçi olmayacağım.'

Bir diğer kullanıcı, 'Vay canına hahaha, bu çok komik ama bu güzel file yardım etmek için yaptıklarınız çok şaşırtıcı! Tebrikler!' dedi.

FİLİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Samui Fil Koruma Alanı'na göre, Lana tedavi edildiğinden beri kendini çok daha iyi hissediyor. Bu yüzden Dr Tom'un çabalarının boşuna olmadığını görmek güzel.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
ABD’de bir asker hamile eşini öldürüp intihar ettiABD’de bir asker hamile eşini öldürüp intihar etti
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

ABD’de bir asker hamile eşini öldürüp intihar etti

ABD’de bir asker hamile eşini öldürüp intihar etti

Türkçe Kuran tartışması: Diyanet İşleri, Kur'an-ı Kerim ve ezanın Türkçe okunması için 'caiz değil' dedi

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

İtalya’da korona mağdurları hükümete 100 milyon euroluk dava açtı

O ülkedeki korona mağdurları dava açtı

İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz Pfizer-BioNTech aşısı yapıldı

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

AB Komisyonu'ndan Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon

AB Komisyonu'ndan Türkiye'deki mültecilere 485 milyon euroluk fon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.