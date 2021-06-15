HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bazı M1'li iMac modelleri kutudan yamuk çıktı! Üretim hatası olabilir

Bazı M1'li iMac modelleri kutudan yamuk çıktı! Üretim hatası olabilir

15.06.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı M1'li iMac modelleri için kullanıcılardan önemli bir şikayet geldi. iPhonedo'nun yayınladığı video ile tartışması dönen o şikayete göre, M1'li iMac modelleri ekran eğriliğine yol açan bir yamukluk sorunu yaşıyor.

Bazı M1'li iMac modelleri kutudan yamuk çıktı! Üretim hatası olabilir

Apple M1 işlemcili iMac modelini nisan ayında düzenlediği etkinlikte görücüye çıkardı. Etkinlik sonrası yeni model kullanıcıların siparişine açıldı ve pek çok kişi yeni iMac'ini kullanmaya başladı. Ancak Türk YouTuber iPhonedo'nun dile getirdiği bir sorun, M1 işlemcili iMac'te üretim hatası olabilme ihtimalini doğurdu.

M1'Lİ iMAC MODELLERİNDE YAMUKLUK SORUNU

YouTuber, M1 işlemcili iMac hakkında yeni bir video yayınladı. Videoya göre iPhonedo, kendisine gelen cihazın bir tarafa yatırılmış gibi göründüğünü, gözle görülür bir şekilde fark edilen, hatta bir cetvelle kanıtlanan bir yamukluk olduğunu keşfetti. Daha sonra Apple Destek Toplulukları'ndaki başka bir kişi de ekranın sağ ve sol tarafları arasında 1 mm'lik bir farkın olduğunu söyleyerek, düz olmayan bir ekrandan şikayet etti. Ayrıca Reddit'te aynı sorundan bahseden üçüncü bir şikayet daha ortaya çıktı.

iMac

Apple yeni iMac'i tanıttı! İşte tasarım devrimi yaşayan yeni iMac'in özellikleri ve fiyatıApple yeni iMac'i tanıttı! İşte tasarım devrimi yaşayan yeni iMac'in özellikleri ve fiyatı

SINIRLI BİR SORUN OLABİLİR

Kullanıcıların şikayet ettiği sorun, kullanıcılar tarafından çözülebilir gibi görünmüyor. Apple'dan ise konu hakkında henüz bir açıklama gelmiş değil. Şimdiye kadar bu üretim sorununa sahip olduğu iddia edilen yalnızca bir avuç cihaz var, bu yüzden yaşanan sorun sınırlı bir sorun olabilir, Apple sorunun bulunduğu cihazları tespit edip değiştirerek bu sorunu çözebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Yeni özelliği ortaya çıktı: Beni buradan çıkar!Yeni özelliği ortaya çıktı: Beni buradan çıkar!
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.