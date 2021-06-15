Bazı M1'li iMac modelleri kutudan yamuk çıktı! Üretim hatası olabilir

Apple M1 işlemcili iMac modelini nisan ayında düzenlediği etkinlikte görücüye çıkardı. Etkinlik sonrası yeni model kullanıcıların siparişine açıldı ve pek çok kişi yeni iMac'ini kullanmaya başladı. Ancak Türk YouTuber iPhonedo'nun dile getirdiği bir sorun, M1 işlemcili iMac'te üretim hatası olabilme ihtimalini doğurdu.

M1'Lİ iMAC MODELLERİNDE YAMUKLUK SORUNU

YouTuber, M1 işlemcili iMac hakkında yeni bir video yayınladı. Videoya göre iPhonedo, kendisine gelen cihazın bir tarafa yatırılmış gibi göründüğünü, gözle görülür bir şekilde fark edilen, hatta bir cetvelle kanıtlanan bir yamukluk olduğunu keşfetti. Daha sonra Apple Destek Toplulukları'ndaki başka bir kişi de ekranın sağ ve sol tarafları arasında 1 mm'lik bir farkın olduğunu söyleyerek, düz olmayan bir ekrandan şikayet etti. Ayrıca Reddit'te aynı sorundan bahseden üçüncü bir şikayet daha ortaya çıktı.

SINIRLI BİR SORUN OLABİLİR

Kullanıcıların şikayet ettiği sorun, kullanıcılar tarafından çözülebilir gibi görünmüyor. Apple'dan ise konu hakkında henüz bir açıklama gelmiş değil. Şimdiye kadar bu üretim sorununa sahip olduğu iddia edilen yalnızca bir avuç cihaz var, bu yüzden yaşanan sorun sınırlı bir sorun olabilir, Apple sorunun bulunduğu cihazları tespit edip değiştirerek bu sorunu çözebilir.

