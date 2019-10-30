Bazı meslekler erkeklerin meme kanserine yakalanma olasılığını artırıyor

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL, (DHA)- Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sakıp Pekin yüksek ısılı fırınlarda, çelik fabrikalarında çalışanlar ile benzin ve diğer yanıcı maddelerin buharına maruz kalan erkeklerin meme kanserine yakalanma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birisinin değişime uğraması ve kontrolsüz çoğalması nedeniyle oluşan bir tümördür. Dünyada her 8 kadından birisinde hayatı boyunca meme kanseri görülmekte ve kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 33’ünü oluşturmaktadır. Kadınlarda bu hastalığın oranı yüksek olsa nadir olarak erkeklerde de görülmekte. Araştırmalara göre her sene dünyada bin 400 meme kanseri erkek hasta hastanelere başvurmuştur. Bu kansere kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de daha fazla sol memede rastlanmaktadır.

Erkeklerde meme kanserine neden olan faktörleri sıralayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sakıp Pekin, BRCA1 geninin mutasyon ile meme kanseri riskini arttırdığını belirtti. Prof. Dr. Sakıp Pekin ayrıca şişmanlığın, sigara, alkol tüketiminin, dışarıdan östrojen alımının ve hepatik disfonksiyon ile parazitik enfeksiyonların erkeklerde meme kanserine yol açabileceğini ifade etti.