BB krem kimlere uygundur? Kimler BB krem kullanabilir?

BB krem 'Blemish Balm' sözcüğünün kısa hâli olarak karşımıza çıkmaktadır. Cildin daha canlı ve parlak görünmesinde etkili olan bu ürünlerin doğru bir şekilde uygulanması önemlidir. Nemlendirici etkisinden ve hafif formundan dolayı da tercih edilen BB kremler, kullanılması en kolay makyaj ürünlerinden biri olarak da bilinir. Ancak her kozmetik üründe olduğu gibi BB krem seçiminde de cilt tipi gibi bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

BB krem kimlere uygundur?

BB krem çok sık tercih edilen makyaj ürünlerinden biri olarak bilinmektedir. Fondöten ile benzer özelliklere sahip olan BB kremler aslında içerikleri açısından fondötenlerden farklıdır. Fondöten tam bir kapatıcılık sağlayan ve yüzdeki tüm kusurları gizleyen bir forma sahiptir. Ancak BB kremler hem hafif yapısı hem de yüze ışıltı vermesi ile öne çıkar. Ayrıca yüz bölgesinde varla yok arası bir etkiye sahip olduğundan günlük kullanıma çok daha uygundur. BB kremler piyasaya çıktığından beri diğer kapatıcı ürünlerden daha fazla kullanılmaktadır.

Nemlendirici olarak cilt bakımında da kullanılan bu kremler aynı zamanda cildi besleyici ve canlandırıcı özelliğe sahiptir. Bunun yanı sıra cilt tonundaki dengesizlik ve eşitsizlik en sık karşılaşılan problem olduğundan bu problemin giderilmesinde son derece etkilidir. BB krem rahatlıkla kullanılabilen bir makyaj ürünü olarak bilinir.

Konu BB krem olunca, burada önemli olan kremin doğru seçimidir. Tene uygun bir BB krem seçilmesi, doğal bir görünüm elde edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Cilt tonu eşitsizliğinden ve mat bir görünümden şikâyetçi olan herkes tenlerine uygun BB krem kullanabilir. Ancak yüz bölgesinde çok fazla kusurlu bölge varsa bu tür kremlerden tam bir verim alınamayabilir.

Kimler BB krem kullanabilir?

BB krem hafif kapatıcılık etkisine sahip yoğun nemlendirici içeren bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. Güneş koruyucu özelliğinden dolayı da sıklıkla tercih edilen bu ürünü ihtiyacı olan herkes rahatlıkla kullanabilir. Burada önemli olan krem seçiminin doğru yapılması ve seçim esnasında cilt tipi ile cilt tonunun göz önünde bulundurulmasıdır. BB kremler sağladığı faydalar açısından yaygın olarak tercih edilen ürünlerden biridir. Piyasada farklı cilt tipi ve tonlarına göre çeşitleri mevcuttur. Bu çeşitler arasından en doğru ürünü seçmek son derece önemlidir.

BB kremin genel olarak faydaları arasında nemlendirici etkiye sahip olması, cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olması, cilt yüzeyinde görülen kusurları hafifletme ve cildi pürüzsüz bir görünüme kavuşturması, doğal bir makyaj görünümü vermesi, cildi aydınlatması gibi faydalar yer almaktadır.

BB kremi genel olarak herkes günlük olarak kullanabilir. Ancak eğer ciddi bir cilt problemi varsa alanında uzman bir cilt doktoruna danışılmasında fayda vardır. Bazı ürünler ne kadar zararsız olsa da birtakım yan etkilere sebep olabilir. Bu yüzden cilt ile alakalı ciddi sağlık sorunları olanların bu tarz ürünleri kullanmadan önce bir doktora danışması çok önemlidir. Herhangi bir sağlık sorunu yoksa cilt tonundaki dengesizlikten, cildin mat görünmesinden, ciltteki hafif lekelerden vb. rahatsız olan ve doğal bir kapatıcı ürün isteyen herkes BB krem ürünlerini tercih edebilir.

BB krem hangi cilt tipleri için uygundur?

BB kremler hafif dokusu ve kolay uygulanışı sayesinde birçok kadın tarafından kullanılmaktadır. Hafif veya orta derece kapatıcı etkiye sahip olan bu ürünler cildin aydınlanmasına ve cildin daha 'fresh' görünmesine katkı sağlar. Aynı zamanda cilt yüzeyindeki hafif sivilce lekelerini, hafif morlukları kapatmada da etkilidir. BB krem tüm cilt tiplerine uygun olmasıyla öne çıkmaktadır. Her cilt tipi ve cilt tonu için ayrı ürünler mevcuttur. Bu ürünler arasından en uygun olanının seçilmesi gerekmektedir. Cilt tonu açık olan kişiler çok açık veya normal açık tonu tercih ederken, koyu ten rengine sahip olanlar daha koyu tonları tercih edebilir. Genel olarak BB krem kullanılmasının uygun olduğu cilt tipleri şunlardır:

Kuru cilt tipi

Yağlı cilt tipi

Karma cilt tipi

Sivilceli cilt tipi

Hassas cilt tipi

BB krem ürünleri, gözenekleri tıkamayan bir yapıya sahip olduğundan makyaj malzemesi olarak kullanılan ürünler arasında yer alır. Özellikle hassas cilde sahip olan kişilerde bazı kozmetik ürünler, içerikleri ağır olmasından kaynaklı yan etki yapabilir ve hassas olan cildi daha da hassaslaştırabilir. Ancak BB kremler, hafif bir forma ve besleyici bir etkiye sahip olduğundan hassas cilt tipine sahip olanlar da BB kremleri rahatlıkla kullanabilir.

BB krem cilt tonu nasıl seçilir?

BB krem ve benzeri kozmetik ürünlerinin cilt tonuna uygun seçilmesi gerekir. Cilt tonuna uygun olmayan ürünler cildin çok daha koyu ya da çok daha açık bir görünüm vermesine neden olabilir. BB krem ton seçiminde göz önünde bulundurulacak bölge boyun bölgesidir. Boyun bölgesi ton açısından yüz en yakın bölge olarak bilinir. Kremi denerken öncelikle boyun bölgesinde denenmesi bu açıdan önemlidir. Eğer yüz ile arasında herhangi bir ton farkı gözlenmezse bu ürün cilt tipi için doğru ürün olarak kabul edilir. Eğer bariz bir renk tonu ortaya çıkarsa seçilen tonun bir açık veya koyu tonu denenebilir.

BB kremlerde çoğunlukla beyaz veya açık sarı tene sahip olanlar için açık ton ürün önerilirken, daha koyu tene sahip olanlar için ise orta ton renkli ürünler tavsiye edilir. BB krem gündelik makyaj yapımında makyajı tamamlayan en önemli ürünler arasında yer alır.