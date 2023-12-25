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    4. BB krem ile fondöten arasındaki fark nedir?

    BB krem ile fondöten arasındaki fark nedir?

    23.12.2023 18:09 | Son Güncelleme:
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    Kadınlar için cilt bakımıyla beraber makyaj yapmak adeta bir tutkudur. Günümüzde birçok farklı markanın çeşitli özelliklere sahip makyaj malzemeleri vardır. BB krem de ten makyaj malzemesi olarak bilinen aynı zamanda cilt bakımında da kullanılan bir üründür. Fondöten de yaygın olarak kullanılan makyaj malzemeleri arasında yer almaktadır. Ancak iki ürün benzer özellikler göstermesine rağmen birbirinden belirgin oranda farklıdır. Peki, BB krem ile fondöten arasındaki fark nedir?

    BB krem ve fondöten makyaj ürünleri kadınlar tarafından çok sık kullanılmaktadır. Fondöten BB krem ürünlerinden daha farklı bir yapıya sahiptir. Ayrıca içerik ve sağladığı özellikler açısından da BB kremden çok farklı olarak karşımıza çıkar. BB krem, son dönemlerde yaygın olarak kullanılan bir kozmetik üründür. Bu tür ürünleri kullanırken en önemli nokta cilt tipine uygun seçim yapılmasıdır. Cilt üzerindeki pürüzleri ve kusurları gizlemek için her iki ürün de tercih edilebilir.

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    Fondöten yerine BB krem kullanılır mı?

    'Blemish Balm' olarak da tabir edilen BB krem, cilt kusurlarını gizlemede ve cilde canlılık vermede etkili bir ürün olarak bilinir. Bu ürünün kapatıcılık özelliği çok yüksek değildir. Ancak ufak tefek sivilce izlerini, lekeleri vb. kapatmada etkili bir üründür. Özellikle yaz mevsiminde daha sık kullanılmaktadır. Bunun en temel sebeplerinden biri BB kremlerin cilde uygulandığında gözenekleri tıkamaması ve cildi nemlendirmesidir. BB kremler makyaj malzemesi olarak kullanılmasının yanı sıra cilt bakımında da sıklıkla tercih edilmektedir. Doğal bir görüntü elde etmek isteyenlerin sıklıkla kullandığı bu kremler cildi besleyici özelliği ile de öne çıkmaktadır. Ayrıca her gün kullanılsa da cilde hiçbir zararı olmadığı iddia edilmektedir. Bunun yanı sıra güneşin olumsuz etkilerinden de korumaktadır.

    Kremin içerisinde yer alan bileşenlerde SPF koruma faktörü de yer alır. Yüzde ağırlık yapmamasının yanı sıra sürüldüğü dahi belli olmayabilir. Bu krem fondöten yerine kullanılabilir ama fondötenin sağladığı avantajları tam olarak vermez. Fondöten ile BB krem arasında çok temel farklar bulunduğundan BB kremler daha çok cilde aydınlık ve canlılık vermek için kullanılır. Cilt tonu eşitsizliğinde de etkili olan bu ürün, tonu eşitleyerek daha pürüzsüz bir görünüm elde edilmesine yardımcı olur. BB kremin birçok farklı tona sahip çeşidi vardır. Kişilerin cilt tipine en uygun olanını tercih etmesi yarar sağlamak açısından önemlidir.

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    BB krem fondöten yerine geçer mi?

    BB kremlerin birçok farklı formu bulunur. Kimisi fondöten yerine kullanılsa da yine de fondöten gibi tam bir kapama etkisi yapmaz. Kusurları hafif olarak kapatabilir ve gizleyebilir. BB kremler cilde uygulandığında bir tabaka gibi oturmaz ve cilde doğal bir görünüm kazandırır. Ayrıca içerisinde yer alan vitamin ve minerallerden kaynaklı cildi beslemekle kalmaz, cildin yoğun bir şekilde nemlenmesini sağlar. Bu yüzden günümüzde birçok kadın nemlendirici olarak da kullanır.

    Her makyaj malzemesinin veya cilt bakım ürününün kendine has özellikleri vardır. Tüm kozmetik ürünlerinin kullanım amacı birbirinden farklıdır. Makyaj yaparken kusursuz bir bitişi çoğu kadın istemektedir. Bu noktada BB kremler daha fazla fayda sağlamaktadır. Yüz bölgesindeki hafif lekeleri, siyah noktaları veya sivilceleri kapatmada BB krem etkili olurken, daha yoğun izlerde ve lekelerde fondötenin kapatıcılığı daha etkilidir.

    Ayrıca fondöten kullanımı genellikle gece makyajında tercih edilir. Ağır makyajlarda veya özel günlerde fondöten kusurları gizlemede adeta kurtarıcıdır. BB kremler ise gündüz makyajında yaygın olarak kullanılır ve yüze doğal bir görünüm verdiği için varla yok arası bir görüntü sergiler. Ayrıca bu kremler cilt bakımı kategorisi içerisinde de yer almaktadır. Zira içerisinde yer alan bileşenler cildin yoğun nemlenmesine katkı sağlar. Bu yüzden tek başına nemlendirici olarak da kullanılabilir. İçerisinde güneş koruyucu da bulunduğundan özellikle yaz aylarında kullanımı epey yaygındır.

    BB krem renk tonu seçerken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Cilt tonuna uygun renk seçimi, doğal bir görünüm elde edilmesi açısından çok önemlidir. Açık ton, 'medium' yani orta ton, koyu ton gibi birçok farklı ton seçenekleri mevcuttur.

    BB krem ile fondöten arasındaki fark nedir?

    BB krem ile fondöten birçok kadın tarafından kullanılan kozmetik ürünleri arasında bulunur. Bu iki ürün ile ilgili bazen soru işaretleri olabilir. BB kremin fondöten yerine kullanıldığı zamanlar vardır. Ancak her iki ürün gerek içerdikleri bileşenler açısından, gerekse kullanım amaçları yönünden birbirinden bariz olarak ayrılır.

    BB kremler gündelik makyaj yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle gündüz makyajında tercih edilen bu ürünün, makyaj bazı olarak kullanılabileceği gibi tek başına da kullanımı mümkündür. Fondötenler ise yoğun kapatıcılık etkisi olan makyaj malzemeleri arasında yer alır. Bazıları güneş koruyucu bileşenlere sahipken bazılarında güneşten koruma etkisi olmayabilir. Fondöten BB krem farkı konusu bu noktada önem kazanır.

    Fondöten sözcük manası açısından astar olarak karşımıza çıkar. Astar demek bir nevi yoğun kapatıcı demek anlamına gelir. Fondötenler üstün kapatıcılık özelliği ile öne çıktığından BB kremlerden çok farklı bir kategoride yer alır. BB krem ile fondöten arasındaki farklar genel olarak şu şekildedir:

    • BB kremler günlük kullanıma uygundur ve özellikle gündüzleri daha yaygın olarak kullanılır. Fondötenler ise daha çok gece makyajında tercih edilir.
    • BB kremler formları açısından daha ince bir yapıya sahipken, fondötenler ise daha kalın bir yapıya sahiptir.
    • BB kremler güneş koruyucu faktörü içerirken, bazı fondötenlerde bu özellik olmayabilir.
    • Fondötenler üstün kapatıcı özelliğe sahipken, BB kremler ise hafif kapatıcılık etkisine sahiptir.
    • BB kremler kalıcı etkiye sahip olmayabilir. Ancak fondötenlerin bazıları uzun süre bozulmadan yüzde bir kalıp gibi kalabilir.
    • Fondötenler cilde porselen görünümü verirken BB kremler ise cilt tonunun eşitlenmesinde etkilidir.
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