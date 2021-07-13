HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BBC araştırması: Yunanistan, Ege Denizi'nde mültecileri Türkiye'ye doğru nasıl 'geri itiyor'?

BBC araştırması: Yunanistan, Ege Denizi'nde mültecileri Türkiye'ye doğru nasıl 'geri itiyor'?

13.07.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC, insan hakları gruplarının, Yunanistan'ın sığınma başvurusunda bulunma şansı vermeden binlerce göçmen ve mülteciyi Türkiye'ye geri gönderdiği iddiasını inceledi.

BBC araştırması: Yunanistan, Ege Denizi'nde mültecileri Türkiye'ye doğru nasıl 'geri itiyor'?

https://www.youtube.com/watch?v=w9eOLyIR70g

Üst düzey bir AB yetkilisi BBC'ye, Yunan hükümetinin mülteci ve göçmenleri yasa dışı şekilde sınır dışı etmeyi durdurması gerektiğini söyledi.

İç İşlerinden Sorumlu AB Komiseri Yiva Johansson, Yunanistan'ın mülteci ve göçmenleri deniz ya da kara yoluyla Türkiye'ye doğru 'geri itme' politikasını "temel Avrupa değerlerinin ihlâli' olarak değerlendirdi.

İnsan hakları grupları, binlerce kişinin, sığınma başvurusunda bulunma şansı verilmeden önce Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia ediyor.

Yunanistan iddiaları yalanlıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi! Birincilikle bitirdi, tepkiler şaşkına çevirdi!
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
FETÖ'cü Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktıFETÖ'cü Orhan İnandı'nın ifadesi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyükşen çifti cinayetinde ağabey- kardeş dahil 24 gözaltı

Büyükşen çifti cinayetinde ağabey- kardeş dahil 24 gözaltı

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Delta varyantında 3 kat artış!

Delta varyantında 3 kat artış!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.