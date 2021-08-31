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BBC Moskova Muhabiri Sarah Rainsford, vizesi yenilenmeyince Rusya'dan ayrılmak zorunda kaldı

31.08.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarah Rainsford, vizesinin Rusya tarafından yenilenmemesi sonrası ülkeden ayrıldı. Rusya, Rainsford'ın "ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu" iddia etmişti. BBC Genel Müdürü Tim Davie, Rusya'nın kararı için, "Medya özgürlüğüne doğrudan saldırıdır ve bunu koşulsuz kınıyoruz" dedi.

BBC Moskova Muhabiri Sarah Rainsford, vizesi yenilenmeyince Rusya'dan ayrılmak zorunda kaldı

BBC Moskova Muhabiri Sarah Rainsford, vizesinin yenilenmemesi nedeniyle Rusya'dan ayrıldı.

Rusya, Rainsford'ın "ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu" iddia etmişti.

Kremlin ayrıca iki yıl önce bir Rus muhabirin İngiltere'den sınır dışı edildiğini belirmişti.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, Rusya'nın kararı için, "Medya özgürlüğüne doğrudan saldırıdır ve bunu koşulsuz kınıyoruz" dedi.

20 yıldan uzun süredir Rusya'da bulunan Sarah Rainsford, daha önce Havana, Madrid ve İstanbul'da da BBC muhabiri olarak görev yapmıştı.

Sarah Rainsford, akıcı şekilde Rusça konuşuyordu.

Rainsford basın toplantısında Belarus lideri Aleksander Lukaşenko'ya, ülkedeki toplu tutuklamalarla ilgil bir soru sormuş ve Rusya vizesinin uzatılmayacağını Belarus dönüşü öğrenmişti.

Rusya son kararıyla fiilen 10 yıl sonra ilk kez bir İngiliz gazeteciyi ülkeden ihraç etmiş oldu.

İngiltere-Rusya ilişkileri ise uzun süredir gergin.

Haziran ayında Karadeniz'de Kırım yakınlarından geçen bir İngiliz savaş gemisi, Rus jetleri ile sahil koruma tarafından takibe alınmıştı.

İngiltere son olarak, Rus muhalif lideri Aleksey Navalny'nin zehirlenmesi olayına karıştığı düşünülen 7 Rus istihbarat görevlisine yaptırım kararı almıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı muhalefetin önde gelen isimlerinden Navalny, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Sibirya'da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'ya götürülmüştü.

Alman doktorlar Navalny'nin askeri bir sinir gazı ile zehirlendiğini açıklamıştı. .

Navalny'yi zehirlemekle suçlanan Kremlin iddiaları reddetmiş, Batılı ülkeleri karalama kampanyası yapmakla suçlamıştı.

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