BBC'den İngiliz futbolunda ırkçılık belgeseli: 'Bize maymun, siyah eşek diye bağırdılar'

BBC'nin yarın yayımlanacak "Shame in the Game" (Oyundaki Utanç) adlı belgeselinde farklı etnik gruplara mensup futbolcular ülkede maruz kaldıkları ırkçı saldırıları anlattı.

İngiltere Ulusal Ligi'nde mücadele eden Dover Athletic kulübünün forvetlerinden Inih Effiong, "Bana kara eşek, siyah maymun" diye bağırıyorlardı" derken, Boreham Wood'un kalecisi Nathan Ashmore, futbol kariyeri boyunca ırkçılığa maruz kaldığını belirterek "Bu saldırılar yüzünden boşluğa düştüm, psikiyatri seanslarına başladım" diye konuştu.

Ashmore bir keresinde kendisi için "Bu siyah çocuğun oynamasına neden izin veriliyor ki. Şuna bak maymun gibi" dendiğine tanık olduğunu anlattı.

Bengal Sporting kulübünün Bangladeş kökenli menajeri Imrul Gazi de, "Birisinin size köri gibi kokuyorsun. Maymuna benziyorsun. Ülkene dön' demesinin ne demek olduğunu anlayamazsınız" diye konuştu.

Sistematik ırkçılık

İngiltere Premier Lig'den alt liglere İngiliz futbolunda ırkçılığın ele alındığı programda futbolcular ve yöneticiler, düzenleyici kurumların sorunun çözümü için yeterince önlem alamadığını ve "sistematik ırkçılıkla" mücadele için cezaların ağırlaştırılması gerektiğini söyledi.