HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BBC'den İngiliz futbolunda ırkçılık belgeseli: 'Bize maymun, siyah eşek diye bağırdılar'

BBC'den İngiliz futbolunda ırkçılık belgeseli: 'Bize maymun, siyah eşek diye bağırdılar'

11.02.2020 16:56 | Son Güncelleme

BBC'nin yarın yayımlanacak "Shame in the Game" (Oyundaki Utanç) adlı belgeselinde farklı etnik gruplara mensup futbolcular ülkede maruz kaldıkları ırkçı saldırıları anlattı. İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2018-2019 sezonunda profesyonel futbol karşılaşmalarındaki nefret suçları bir önceki sezona göre yüzde 66 arttı.

BBC'den İngiliz futbolunda ırkçılık belgeseli: 'Bize maymun, siyah eşek diye bağırdılar'

BBC'nin yarın yayımlanacak "Shame in the Game" (Oyundaki Utanç) adlı belgeselinde farklı etnik gruplara mensup futbolcular ülkede maruz kaldıkları ırkçı saldırıları anlattı.

İngiltere Ulusal Ligi'nde mücadele eden Dover Athletic kulübünün forvetlerinden Inih Effiong, "Bana kara eşek, siyah maymun" diye bağırıyorlardı" derken, Boreham Wood'un kalecisi Nathan Ashmore, futbol kariyeri boyunca ırkçılığa maruz kaldığını belirterek "Bu saldırılar yüzünden boşluğa düştüm, psikiyatri seanslarına başladım" diye konuştu.

Ashmore bir keresinde kendisi için "Bu siyah çocuğun oynamasına neden izin veriliyor ki. Şuna bak maymun gibi" dendiğine tanık olduğunu anlattı.

Bengal Sporting kulübünün Bangladeş kökenli menajeri Imrul Gazi de, "Birisinin size köri gibi kokuyorsun. Maymuna benziyorsun. Ülkene dön' demesinin ne demek olduğunu anlayamazsınız" diye konuştu.

Sistematik ırkçılık

İngiltere Premier Lig'den alt liglere İngiliz futbolunda ırkçılığın ele alındığı programda futbolcular ve yöneticiler, düzenleyici kurumların sorunun çözümü için yeterince önlem alamadığını ve "sistematik ırkçılıkla" mücadele için cezaların ağırlaştırılması gerektiğini söyledi.

Imrul Gazi, bu kurumlarda azınlıkların daha fazla temsil edilememesi halinde hiçbir şeyin değişmeyeceğini savunarak "Beyaz orta sınıftan birinin bizim yaşadıklarımızı anlaması imkansız" dedi.

Inih Effiong ise programda geçen Eylül'de Hartlepool United karşılaşması sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Maçı siyah bir hakem yönetseydi, sahadan herkesi gönderirdi. Beyaz hakemler bizi anlamıyor. Penaltı atışını gole çevirdikten sonra Hartlepool taraftarlarının bulunduğu tribüne gittim. 'Şimdi ne diyorsunuz. Sizi dinliyorum' anlamında ellerimi kulaklarıma götürdüm. Hakem bunun için bana sarı kart gösterdi. Federasyon da kararı onayladı.

"Seyirciler ırkçı tezahürat ve maymun jestleri yaparak bana hamburger fırlattı. Hakem ırkçı sloganların kabul edilemez olduğunu ama rakip seyircilerin önünde sevinerek onları tahrik ettiğimi söyledi. Yani kutlama yaptığım için ırkçı saldırıları hak ettiğimi demeye getirdi."

Federasyon maçtan sonra Hartlepool'u ırkçı tezahürat nedeniyle 7.500 sterlin cezaya çarptırdı. Effiong, cezanın çok hafif kaldığını savunarak federasyonun kendisini yalnız bıraktığını söyledi.

Nefret suçları bir önceki sezona göre yüzde 66 arttı

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 2019 verileri, futbolda ırkçılığın giderek büyüyen bir soruna dönüştüğüne işaret ediyor.

Bu verilere göre 2018-2019 sezonunda profesyonel futbol karşılaşmalarındaki nefret suçları bir önceki sezona göre yüzde 66 artış gösterdi.

Bakanlığa göre son iki sezonda kayıtlara geçen 321 suçtan 230'u ırkçılıkla bağlantılı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNERCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son haliCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son hali
Pekin’de salgın tedbirleri sıkılaşıyorPekin’de salgın tedbirleri sıkılaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

İYİ Parti'nin acı kaybı!

İYİ Parti'nin acı kaybı!

Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

Rusya'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

Bahçeli: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad

Maske takmayı reddetti, hayatını kaybetti

Maske takmayı reddetti, hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline 4 günlük men cezası

AP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ceza

Ciara fırtınası nedeniyle iniş yapamayan yolcu uçağında büyük panik yaşandı

Uçakta büyük panik! Çığlıklar yükseldi

Ciara fırtınası İngiltere'yi vurdu

Ciara fırtınası ülkeyi esir aldı

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştıran kişinin kimliği belli oldu

Koronavirüsü 3 ülkeye bulaştırdı! Kimliği belli oldu

ABD Büyükelçiliği'nden Suriye'ye ateşkes çağrısı

ABD Büyükelçiliği'nden Suriye'ye ateşkes çağrısı

Pekin’de koronavirüs tedbirleri sıkılaşıyor

Pekin’de salgın tedbirleri sıkılaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.