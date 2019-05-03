BBDSO Azerbaycanlı şef Yalçın Adıgüzel'i konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Azerbaycan'ın en tanınmış orkestra şeflerinden Yalçın Adıgüzel'i ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Yalçın Adıgüzel yönetti.
Türkiye'nin en önemli piyano solistlerinden Emre Elivar, konserdeki performansıyla sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Gecede, Edward Grieg'den "Holberg Süit", Bohuslav Martinu'dan "İkili Konçertoi", Bela Bartok'dan "Rumen Dansları" gibi eserler BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda Yalçın Adıgüzel ve Emre Elivar uzun süre alkışlandı.
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