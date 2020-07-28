BBP'de sıcak gelişme! Bazı belediye başkanlarının partiyle ilişiği kesildi

“Büyük Birlik Partisi kuruluşundan bugüne değin ilkeleri ve değerlerini hiçbir unsura karşı değiştirmemiş ve duruşundan taviz vermemiştir. Partimiz; siyasal etik kurallarının sadece yönetilenleri değil en bariz şekilde yönetenleri de bağladığı hakikatinden yola çıkarak gücün caydırıcılığı ve dayanılmaz cazibesine aldanıp, hak ve doğru bildiği yoldan asla ve kat’a vazgeçmeden, dünyevi tüm beklentilerin uzağında olarak bugüne kadar tabanına ve seçmenine verdiği doğruluk, dürüstlük, samimiyet, şeffaflık ve adalet ahdine sadık kalarak siyasal hayatını devam ettirmiştir. Bugüne kadar seçmenin ve dolayısıyla halkın iradesine sonsuz saygı duyan, her seçim döneminde amacını barajı değil sıratı geçmek şiarıyla değerlendiren, ilçe ve yöre halklarının beklentilerine yönelik öncelikleri dikkate alan partimiz bu süreçte de aynı beklentilerle hareket etmiş ve bundan sonra da aynı şekilde hareket edecektir.

Bizler için önemli olan bir ilçeyi, bir belediyeyi hatta bir ülkeyi liyakatsiz, adaletsiz ve hukuksuz olarak yönetmek değil, gerekirse bir kişi dahi olsa bir gönlü yapmak, verilen sözlerin arkasında durabilmek ve adına siyaset denilen kamu mallarının yönetim ve dağılımını belirleme düzeninde halkın malını ve hakkını koruyarak bu dağılımı ve hizmeti dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin herkese sosyal statüsü ve siyasal düşüncesini umursamadan eşit ve adil bir şekilde dağıtmak, hakkı ile halka verilen sözlerin arkasında durup vaat edilenlerin icrası için tüm imkanları seferber etmektir.

Geldiğimiz noktada Büyük Birlik Partisi; 2019 Mahalli İdareler Belediye seçimlerinde, seçmeninin teveccühü ile şehrimiz Erzurum’un iki güzide ilçesi olan Tortum ve Oltu ilçelerini bariz bir üstünlükle hak ettiği bir şekilde kazanmış, seçim sonrası bu ilçelerimizdeki çalışma ve işleyişi, ilçe halkına ve seçmenine karşı bir mesuliyet bilinci doğrultusunda takip etmiştir.

2019 Mahalli İdareler Seçiminde Tortum ve Oltu ilçelerimizde seçimi kazanan belediye başkanlarımız, partimizin ilkelerine aykırı bir şekilde başka partilere geçme düşüncesiyle bir takım görüşmelerde bulunmuşlardır.