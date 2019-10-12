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BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı’dan Aktaş’a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Bursa’da ilk ziyaretini Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a yaparak fikir alışverişinde bulundu.Alfatlı’ya BBP MKYK Üyesi Salih Uçak , Bursa İl Başkanı Mehmet Gebeş, BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.Alfatlı, BBP Genel Başkan Yardımcı sıfatı ile ilk ziyareti Alinur Aktaş’a yaptıklarını belirterek, " Kendisini yaptığı çalışmalardan dolayı kutluyor ve başarılar diliyoruz.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı’dan Aktaş’a ziyaret

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı Bursa’da ilk ziyaretini Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a yaparak fikir alışverişinde bulundu.
Alfatlı’ya BBP MKYK Üyesi Salih Uçak , Bursa İl Başkanı Mehmet Gebeş, BBP Nilüfer İlçe Başkanı Mustafa Aydın ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.
Alfatlı, BBP Genel Başkan Yardımcı sıfatı ile ilk ziyareti Alinur Aktaş’a yaptıklarını belirterek, " Kendisini yaptığı çalışmalardan dolayı kutluyor ve başarılar diliyoruz. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de selamlarını ilettik .BBP; kuruluş ve misyonu gereği, ilk kurulduğu günden bu yana, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu önderliğinde ülkemizin birlik ve beraberliği noktasında üstüne düşeni hakkıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir, dedi
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş, görüşmede sıcak gündeme dair istişare fırsatını bulduklarını ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve teşkilatına başarılar dilediğini söyledi.
Alfatlı daha sonra İnegöl’de de bir dizi temaslarda bulundu. BBP heyeti Babasultan Köyünde medfun bulunan Anadolu’ un manevi erenlerinden olan Geyikli Baba Hazretleri (Baba Sultan) türbesinde, Barış Pınarı Hareketine katılan Mehmetçikler için dua etti. Buradan hareket eden BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, kısa adı İMOS olan İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneğine gitti. Alfatlı, Dernek Başkanı Okan Güler tarafından karşılandı. Dernek Başkanı Okan Güler, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı’ya İnegöl Mobilya Sanayisi ile alakalı bilgi verdi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı’dan Aktaş’a ziyaret

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