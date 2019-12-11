BBP Genel Başkanı Destici'den Nobel Edebiyat Ödülü tepkisi:

"Meclis çatısı altında varlığını sürdüren siyasi bölücülerin, PKK'nın sözcülerinin barıştan, insan haklarından, vicdandan bahsettiklerini, kadın ve çocuk hakları gündeme geldiğinde adeta meydanı kimseye bırakmadığını" ifade eden Destici, "Evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin yüzüne bakacak halleri yok. Bunlar da bu işin içindeler. Onlara çağrımız; gittiğiniz yol, yol değildir. Terörü desteklemekle bir yere varılamaz. Terörle aranıza mesafe koyun ve terörü lanetleyin." dedi.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini sürdürdüğünü anımsatan Destici, "Kendilerini azimli, kararlı duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Netice de alınıyor. O annelerden Hatice Ceylan, evladına kavuştu. Ümidimiz bütün annelerin evlatlarına kavuşması." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, soykırıma sahip çıkan bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü verildiğini belirterek, "Sanki dünyada başka edebiyatçı kalmadı. Bu bütün insanlığa, özellikle mazlum Bosna Hersek halkına hakarettir." dedi.

Yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren Destici, "Bosna Hersek'te dünyanın kabul ettiği soykırım gerçekleştirildi. Uluslararası mahkemeler soykırımı gerçekleştiren başta Miloseviç ve Karaciç olmak üzere bunun emrini verenleri mahkum etti. Ama bütün bunlara sahip çıkan bir yazara Nobel Edebiyat Ödülü veriliyor. Sanki dünyada başka edebiyatçı kalmadı. Sanki dünyanın en iyi edebiyatçısı soykırım sevicisi Peter Handke'den başka kimse kalmadı. Bu bütün insanlığa, özellikle mazlum Bosna Hersek halkına hakarettir." değerlendirmesini yaptı.

Destici, Türkiye'nin Nobel Ödül Töreni'ne katılmamasını doğru bulduğunu, bu törenlere bundan sonra hiç katılmaması gerektiğini söyledi.

Dün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olduğunu hatırlatan Destici, insan haklarının başta Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın pek çok noktasında ihlal edilmeye devam ettiğini belirtti.

"Doğu Türkistanlıların, katil Çin'in çizmeleri altında ezildiğine ve soykırıma tabi tutulduğuna" dikkati çeken Destici, "Doğu Türkistan'daki çocuklar ailelerinden zorla koparılarak zulüm kamplarına götürülüyor, orada asimile ediliyor. Artık Çin'e dur deme zamanı geldi. Bazı ülkelerden zulme karşı yükselen sesler var. En güçlü ses Türkiye'den ve TBMM'den yükselmelidir." diye konuştu.