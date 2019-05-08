BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Haziran seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı

Destici, partisinin genel merkezinde YSK'nin İstanbul'da seçimlerin tekrarı doğrultusunda aldığı kararı değerlendirdi.

İstanbul seçimi için YSK'nin iptal kararı verdiğini hatırlatan Destici, "İtiraz süreci boyunca biz, 'Gerek seçimlerin iptali doğrultusunda olsun gerekse yapılan itirazların reddi konusunda olsun YSK'nin vereceği karara saygı duyulmalı ve karar siyasi bir olgunluk ve demokratik bir tavırla karşılanmalı.' demiştik. Biz hukukçu değil siyasetçiyiz. Hukuki tartışmalar hukukçular tarafından yapılmalı. İkinci olarak beğensek de beğenmesek de uymak zorunda olduğumuz bir YSK kararı var." ifadelerini kullandı.

Siyasi ve toplumsal kutuplaşmalara neden olacak her türlü politika dilinin kullanılmamasını ve propaganda sürecinin yaşanmamasını dilediklerini belirten Destici, kutuplaşma ve ayrışmalara neden olacak durumlara imkan verilmemesi gerektiğini belirtti.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI"

Destici, milletin iradesi ve tercihlerini istismar edecek her türlü usulsüzlük ve istismardan uzak bir seçim sürecinin yaşanması istikametinde gerekli tedbirlerin arttırılması gerektiğine işaret etti. Halkın sağduyusuna ve ferasetine güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Millet, YSK'nin haksız bir karar verdiğini düşünüyorsa bunu sandığa yansıtacaktır. Yok doğru bir karar verdiğini düşünüyorsa onu da sandığa yansıtacaktır. Millete tekrar gidiliyor olmasını da çok kötü bir şeymiş gibi çok anormal bir şeymiş gibi sunmanın da bir anlamı yok. Millet kararını verecek. Milletin kararının bir kez daha sandıkta tecellisini göreceğiz. Önemli olan bu süreçte birlikteliğimizi korumaktır." diye konuştu.