BBP lideri Destici'den '29 Ekim' mesajı

ANKARA, (DHA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız sayısız taarruza ve badireye rağmen bugün hür ve güçlü ayakta kalmamızın sebebi, milletimizin değerleri üzerine inşa ettiği ve aşkla yaşattığı cumhuriyettir" dedi.

BBP lideri Destici, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhuriyetin 96'ncı yılının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülke ve milletin güvenliğini sağlamak için sınır ötesinde verdiği mücadele günlerinde kutlandığını belirten Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti'nin Allah'ın izni ve inayeti ile dünya üzerindeki mağlup edilemez ve yıkılmaz son kalesidir. İçeriden ve dışarıdan, maruz kaldığımız sayısız taarruza ve badireye rağmen, bugün, hür ve güçlü bir şekilde ayakta kalmamızın, geleceğe güvenle bakarak var olmamızın sebebi, milletimizin değerleri üzerine inşa ettiği ve aşkla yaşattığı Cumhuriyettir. Atatürk'ün, 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' cümlesiyle, milletiyle birlikte inşa ettiği Cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti, yüzyıllar öncesinden bize seslenen, 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' cümlesinin anlamının gölgesinde filizlendi. Türkiye Cumhuriyetini, bir insanın sahip olabileceği her şeyi 'vatan sağ olsun' cümlesiyle gözünü kırpmadan feda eden iman erleri yaşatıyor. Türk Milleti, biz imparatorluklar kurup dünyayı yönetmeye başladıktan bin yıl sonra bile kabileler halinde yaşayanların, tarihleri 250 yıldan ibaret olanların ve bunların çaldıkları petrolün bekçiliğini yapmak için köleliğe gönüllü olanların mağlup edemeyeceği, terörü metot haline getirenlerin oyunlarıyla, terörle sarsılmayacak kadar büyük bir millettir. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

